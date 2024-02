Alexis Vega ha roto el silencio. De hecho lo hizo antes del comienzo del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, pero su verdad ha salido a la luz apenas este 12 de febrero a través del podcast que realiza su compañero en el Toluca, Jesús Angulo.

En el recuento de los daños, Vega Rojas charló con Canelo Angulo sobre la indisciplina que tuvo en Chivas y de su salida del club rojiblanco, del que prometió que se iría algún día como leyenda pero se fue por la puerta trasera.

Alexis Vega y Jesús Ricardo Angulo, también coincidieron en las filas del Rebaño Sagrado, razón por la que el 10 en el pasado Mundial de la FIFA Qatar 2022 accedió a contar su versión en el podcast del mediocampista, pues anteriormente no quiso decir nada para evitar hacer más grande la ya de por sí difícil situación.

Esto dijo Alexis Vega sobre el escándalo

“La gente se cree todo lo que ve en las redes sociales. Solamente yo y los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó. Pero no fue nada de lo que pusieron en redes sociales. Hablamos con Chivas sobre lo que pasó, todo lo que se dijo era mentira. Yo lo platiqué con mi familia para hacerles saber que nada de eso era cierto. Fue algo mucho más tranqui de lo que se habló”, afirmó.

Por ello, según confesó Alexis, le fue muy difícil despedirse del Guadalajara, porque siempre estuvo cómodo con el club y la ciudad.

“Con mis compañeros y la directiva yo fui feliz hasta el último día que estuve ahí. Durante cinco años me dieron de comer y a mi familia, me hicieron muy feliz y no tendría el valor para hablar mal de ellos, siempre se portaron bien conmigo, me dieron la facilidad de salir”, explicó.

“El tema con la afición fue más complicado. Desde lo que pasó de la supuesta indisciplina en Toluca, obviamente la afición se empezó a molestar, yo entraba a la cancha y me abucheaban. Para mí fue difícil porque nunca había vivido eso. Me pegó muchísimo porque hubo un momento en que se empezaron a meter con mi familia, a partir de ahí contaba los días para salir de Chivas”, abundó.

Reconoció acercamiento con Cruz Azul

El atacante de 26 años reconoció que su primera opción siempre fue quedarse en Chivas y, aunque sí tuvo pláticas con Cruz Azul, nunca fue una opción concreta, pese a que mucho se dijo que no aceptó firmar por las condiciones del contrato.

“Salió otra oferta de un club en México, pero también quedó en eso; incluso una de la MLS, pero yo nunca pensé salir de México”, puntualizó.