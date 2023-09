Fiel a su estilo, el polémico periodista, Álvaro Morales, aprovechó la dura derrota de las Chivas de Guadalajara ante América para enviar sus típicos mensajes en contra del Rebaño. La contundente derrota por 4-0 también preocupa y mucho a la afición rojiblanca.

Álvaro Morales suele cargar todo el tiempo contra Chivas y también contra Pumas UNAM, dos equipos que al parecer no son de su agrado. Por eso, no extrañó que el controvertido panelista hiciera de las suyas al término de la derrota rojiblanca ante las Águilas.

Durante el partido, Morales envió varios tweets burlándose de la derrota y luego, en Futbol Picante, insistió: “Jorge Pietrasanta dijo que Chivas era el favorito para la Leagues Cup. Le pregunté hace un par de semanas: ‘¿Quién es el favorito para ganar la liga?’. Me respondió: ‘Chivas’. Le pregunté: ‘¿Qué defensa es mejor?’. ‘La de Chivas’. Le pregunté: ‘¿Quién iba a ganar?’. Y me dijo: ‘Chivas’. Solo puedo decirle, antes de escuchar su explicación. Lo escucho”.

La respuesta de Jorge Pietrasanta: críticas al Rebaño

Expuesto por su compañero, Pietrasanta tuvo poco para decir en defensa de Chivas e incluso cuestionó algunas decisiones de Paunovic: “No puede pretender un equipo como Guadalajara jugar solo 10 minutos. Hacer un planteamiento totalmente equivocado, porque no me gustó la alineación. No me gustó no ver al ‘Tiba’ de inicio, que no juegue Guzmán y no entiendo por qué no arrancó por derecha Alan Mozo. Es un baile el que le puso el América al Guadalajara”, afirmó.