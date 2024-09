Amaury Vergara hace sentir su presión a Fernando Gago y jugadores a horas de Chivas vs. América

Mañana por la noche Chivas enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada siete del Apertura 2024. De cara al duelo por la Liga MX Amaury Vergara sorprende a Fernando Gago con su presencia en Verde Valle.

El Rebaño Sagrado necesita dar un golpe en la mesa para reafirmar que es un claro candidato al título. Especialmente porque en septiembre chocará contra rivales directos como León, Rayados de Monterrey y Cruz Azul.

La actualidad no solo posiciona al Guadalajara entre los mejores seis de la tabla general, sino que además con la necesidad de volver a ganar un Clásico Nacional. La última vez que se le ganó a los de Coapa fue en las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2023 con Veljko Paunovic como entrenador.

Fernando Gago lo sabe y se podría decir que una victoria mañana por la noche lo puede perfilar a seguir en el banquillo rojiblanco. A su vez, en el último entrenamiento sintió la presión de Amaury Vergara debido a que estuvo presente Verde Valle.

Amaury Vergara presente en el último entrenamiento de Chivas. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidar que la afición del Guadalajara está molesta por la falta de resultados importantes a lo largo de los últimos años, especialmente tras la rápida eliminación en la Leagues Cup 2024. Además, no se puede ignorar la gran cantidad de derrotas, en algunos casos humillantes, contra América, por lo que no hay otro resultado que sirva que ganar.

Encuesta ¿Hizo bien Amaury Vergara en estar en el último entrenamiento de Chivas previo al Clásico Nacional? ¿Hizo bien Amaury Vergara en estar en el último entrenamiento de Chivas previo al Clásico Nacional? Sí No YA VOTARON 7 PERSONAS

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas y América se enfrentan en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada siete del Apertura 2024 de la Liga MX. El juego se llevará adelante a las 18:50 del Centro de México en el Estadio Azul.