Las Chivas de Guadalajara se quedaron sin su figura principal en la dirección deportiva como lo era Fernando Hierro, por ello Amaury Vergara permitió que se quedaran sus hombres de confianza para darle continuidad al proyecto, pero nadie está garantizado en el puesto.

La mejor manera de demostrar que el trabajo de Fernando Hierro iba por buen camino es dejando que Juan Carlos Martínez y Fran Pérez sigan el frente de la dirección deportiva, pero esto solo será como una medida emergente hasta ver que tantos resultados ofrece el Rebaño Sagrado en el Apertura 2024.

En este sentido, Amaury Vergara les dará al menos menos seis meses para conocer la forma de trabajo de ambos dirigentes españoles y evaluar la toma de decisiones en los momentos claves para darle las herramientas suficientes al entrenador Fernando Gago, quien también tendrá que cumplir con los objetivos establecidos.

“Las decisiones importantes las van a tomar las gente de Hierro, Martinez y Fran. Tiene lógica, no es descabellado en estas condiciones apostar a que esta gente que conocen le pueda dar continuidad al proyecto y mientras te tomas seis meses para estudiar el marcado qué hay y qué puedes traer. No me parece ilógico lo que ha hecho Amaury, porque habra que ver si los dos pueden ser uno”.

Amaury Vergara no ha hecho ninguna aparición pública para hablar del Rebaño. Foto: Imago

“Una cosa es tomar decisiones y otra es ejecutarlas. Yo creo que el mercado de Chivas se va a mover muy poco en cuanto a llegadas, se moverá en cuanto a salidas. Me parece que Guadalajara va a cuidar mucho su base, tiene una buena base y veo difícil que pueda llegar algún futbolistas importante de entrada porque hay pocos dentro del mercado y lo que hemos dicho y los que hay los tiéndelos equipos que solo los venden cuando ya no entran en planes caso Gallardo de Monterrey, ¿por qué sale? Porque ya no entra en planes no es por cuestión de lana”, fue parte de lo que comentó David Medrano en el Súper Gol de Radiograma, Jalisco.

Chivas suma a dus dos primeros refuerzos

Omar Govea de Monterrey llegó a un arreglo con el Rebaño en una compra definitiva, por lo que no irá ningún jugador rojiblanco a la Sultana del Norte como se había especulado, aunque inicialmente el interés era por Jordi Cortizo o Alfonso González. Mientras que el joven Bruce El-Mesmari también se unirá a los rojiblancos, procedente del América.