Amaury Vergara, propietario del Club Guadalajara siempre ha salido a callar los rumores de que no tiene en mente poner en venta al equipo que su padre adquirió en el 2002, desmintiendo a varios medios e incluso ha revelando cuándo será el momento oportuno para desprenderse del conjunto rojiblanco.

En alguna ocasión el dueño de las Chivas comentó que si pensara en vender al equipo lo hará cuando cumpla la promesa que le hizo a su padre que es superar en títulos al América, pero por el momento ese objetivo se ve muy lejano porque las Águilas tienen ventaja de dos títulos.

Sin embargo, lo que nunca se ha podido descartar es que haya un inversionista o que alguna empresa adquiera un porcentaje del Rebaño Sagrado y todo lo que ello implica, tanto en el tema de la plantilla como el Estadio Akron, lo cual ha empezado a sonar como una posibilidad.

El inversionista que quiere adquirir el 25% de Chivas

El periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alejandro Ramírez, dio cuenta de lo que está sucediendo al momento con la empresa MG que por ahora es patrocinador de Guadalajara, pero quiere ser algo más: “Mucho se ha hablado de una posible compra de Chivas, pero Amaury Vergara cuantas veces ha podido ha desmentido, tanto él en su cuenta de X hoy puso que no está en venta Guadalajara. La gente que en este momento está patrocinando a Guadalajara que es MG, ellos quieren pasar de ser un sponsor para meterse de inversionistas con el el 25% de lo que engloba la marca de Chivas”.

Amaury no tiene en mente una venta definitiva. Foto: Imago7/Etzel Espinosa

“Jorge (Vergara) sí daba cifras de cuanto valía la marca Chivas, un aproximado más o menos y todavía no sabía si así vendería. Hoy platicando con un buen amigo, me decía, ‘muy abusado, ponte trucha porque lo que han mencionado de otros inversionistas no va a por ahí, lo que si sé es que MG quiere pasar de ser un patrocinador, para adquirir un 25 de lo que engloba la marca Chivas, todo lo que está alrededor, pum el 25%’”.

“Dicen extraoficialmente, y ellos son también lo que están buscado de alguna que sí se llega a hacer una inversión traer un jugador como Hirving Lozano, pero en esta propuesta Chivas no se vende, quiero dejarlo muy en claro. Amaury Vergara no está vendiendo, confían en Fernando Hierro en su proyecto. Planean traer refuerzos importantes a Fernando Gago”, fue parte de lo que comentó el comunicador en su canal de YouTube.