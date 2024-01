La contratación de Chicharito Hernández está siendo una inversión peligrosa para Amaury Vergara; sin embargo, el empresario y presidente de Chivas desea darle el voto de confianza al futbolista para tratar de mejorar el presente y el futuro del Rebaño.

Es un hecho de que Javier Hernández está lejos del nivel que alguna vez alcanzó en el Manchester United o el Real Madrid; además de que tiene 35 años de edad y viene saliendo de una lesión de ligamento cruzado anterior; sin embargo, el hijo de don Jorge Vergara decide confiar en el histórico delantero.

“Algo que he aprendido en estos años en el futbol es que es impredecible y todo puede pasar. Muchos podrían pensar cuál es el escenario negativo, qué es todo lo malo que puede pasar, que no va a funcionar y no estoy hablando nada más de Javier, sino de todo en general.

“Es una posibilidad, pero también está la posibilidad de cosas maravillosas, de cosas sorprendentes, de historias de éxito increíbles como las que ha tenido Javier hasta estos momentos, Eso es lo que a mí me motiva y recuerdo mucho a mi jefe (Jorge Vergara), cuando estás tan convencido de que sucedan cosas chingonas, quizá el riesgo es solamente un extra, no es lo más importante. En el futbol hay que atreverse”, aseguró Vergara en palabras para TUDN.

Chicharito llega como refuerzo bomba del Guadalajara para el Clausura 20244; sin embargo, su debut deberá esperar varias semanas debido a que está en la recta final de la rehabilitación de la ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió en junio del 2023 con el equipo de Los Angeles Galaxy.

¿Cuándo debutará Chicharito con Chivas?

El propio delantero reveló que debe ser cuidadoso en esta fase de su recuperación, por lo que estima que en marzo podría reaparecer en las canchas con el conjunto del Guadalajara, por lo que estaría listo para la segunda mitad del Clausura 2024.

¿Cuándo se enfrentarán Chivas y Toluca en el Clausura 2024?

El futbol mexicano entrará en una fase crítica de jornada doble, por lo que el choque entre rojiblancos y escarlatas será el próximo martes 30 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que comenzará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.