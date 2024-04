La ilusión de que Chivas realice otro bombazo en el futbol mexicano está cada vez más cerca, ya que el propio Amaury Vergara ya estaría poniendo manos a la obra para tratar de cerrar la contratación de Hirving Lozano como refuerzo del Rebaño, aunque todavía falta mucho para concretarlo.

El presidente del Guadalajara estaría realizando los primeros sondeos para conocer la situación contractual y la disponibilidad del Chucky para regresar a la Liga MX como elemento rojiblanco, aunque eso no quiere decir que ya se estén entablando negociaciones, sino que solo habría sido el primer acercamiento.

El comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que el presidente del chiverío habría sido el encargado de entablar las conversaciones, aunque dejó en claro que es algo rutinario que hace el Rebaño con los elementos que militan fuera de México.

“A Hirving Lozano no es al único al que le han hablado. Hasta hoy no hay nada cerrado con él, no hay una plática como tal que sea una negociación firme para traerlo. Guadalajara lo que hace, y no es de ahora con Fernando Hierro, a todos los jugadores que están en el extranjero siempre los sondea y les pregunta: ¿Cuánto tiempo te queda de contrato? ¿Si regresas al futbol mexicano tienes algún compromiso?

“Dentro de ese sondeo, Hirving Lozano es uno. No es directamente que lo haya preguntado Fernando Hierro, Amaury Vergara es quien preguntó cómo estaba el deal. Ya tiene un panorama de cómo está el tema, pero hay un problema junto con Orbelín, pero ellos no tienen en el mapeo de carrera la Liga MX en este momento”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Amaury Vergara cerró la negociación con Chicharito

Hay que recordar que la gestión para concretar el regreso de Javier Hernández al Club Deportivo Guadalajara no la realizó el propio Fernando Hierro, sino que fue el propio hijo de Jorge Vergara, quien logró convencer al delantero, situación que trataría de replicar con el Chucky Lozano.