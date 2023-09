Apertura 2023: Edwin Hernández destruye a figuras del Rebaño previo a Chivas vs. América

En pocas horas, Chivas volverá a visitar a América por la jornada ocho del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al Clásico Nacional, Edwin Hernández destruyó a los principales referentes del Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que hay mucha expectativa por el partido especialmente porque ambos equipos no han mostrado un gran nivel. Es por esto que los análisis son profundos y muchos veces terminan lanzando durísimos dardos.

Quien realizó una durísima crítica contras los principales referentes de Chivas previo al Clásico Nacional fue Edwind Hernández. En díalogos con ESPN afirmó que hay jugadores que le está pesando la playera del Rebaño Sagrado.

“Ya trajeron a Víctor Pocho Guzmán, que según esto era quiien podía tomar ese rol, acaban de traer a Érick Gutiérrez, jugador con experiencia en Europa y no le he visto. Trajeron a Antonio Briseño en su momento, no sé, es muy difícil portar la playera del Guadalajara. Dentro de la cancha es donde realmente tienes que sobresalir”, expresó.

Y agregó: “El Pocho Guzmán viene trotando desde la primera jornada, y jugar así ya no se puede, es imposible. Siete jugadores están en muy mal momento y si la moyoría de jugadores están mal, pues el equipo nunca va a funcionar”.

¿A qué hora y dónde se juega América vs. Chivas?

Como dijimos, Chivas y América se enfrentan este sábado 16 de septiembre en el Estadio Azteca por la jornada ocho del Apertura 2023. Por otro lado, el partido se podrá seguir en TUDN, ya sea por televisión abierta o por el sistema de paga desde las 21:10 del Centro de México.