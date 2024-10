Así respondió José Castillo a la salida de Fernando Gago: "No me parecería necesario"

José Castillo compareció este jueves a la conferencia de prensa de las Chivas de Guadalajara previo al Clásico Tapatío. La segunda pregunta de la ronda fue obvia: Su opinión sobre la posible salida del entrenador Fernando Gago al club Boca Juniors en Argentina. El polivalente defensor rojiblanco evitó hablar de más y fue bastante tajante con su respuesta en Verde Valle.

La intervención del estelar zaguero del Rebaño Sagrado inició con las sensaciones de su primer derbi jalisciense en casa. Castillo reveló sentirse, “evidentemente, muy ilusionado. Al ser mi segundo torneo con el equipo, el anterior (torneo) tuve la oportunidad de jugar mi primer Clásico Tapatío. Son partidos en los que hay muchas cosas en juego, tanto dentro de la cancha, como afuera“.

Castillo añadió que “al final lo tomó con esa responsabilidad. Con muchísimo compromiso y con la premisa o es objetivo de hacer bien las cosas y poder quedarnos con el resultado“. El siguiente cuestionamiento de la ronda lo hizo Ashley González, reportera de TV Azteca y se fue directo a su opinión sobre los rumores que circulan sobre la salida de Fernando Gago.

El lateral estelar en la alineación del Guadalajara ni se inmutó ante la pregunta y su pregunta fue tan correcta, como lo que demuestra en la cancha. José Castillo se limitó a replicar que “me parece que Fernando ya lo comentaba en la conferencia de prensa (del sábado tras el empate con Monterrey). No me parecería necesario ahondar más en ese tema, porque él ya lo puntualizó, perfectamente“.

Lo que dijo José Castillo sobre el Clásico Tapatío del Apertura 2024

José Castillo, después de responder a la inquietud que mueve a toda la prensa esta semana sobre el futuro de Gago, habló del partido. En cuanto al derbi jalisciense del fin de semana, reconoció que “vamos a buscar con muchísimo compromiso y responsabilidad (el resultado). Tratar de seguir reafirmando las cosas buenas que hemos hecho en el torneo y sin importar que sea hoy en día el Clásico Tapatío, queremos hacer de nuevo un gran partido. Pensando en irnos al parón de Fecha FIFA con un buen sabor de boca. Sumando los tres puntos en casa y pensando en llegar de muy buena forma a este cierre de torneo“.

José Castillo se irá de gira europea con México Sub23

Luego de los tres convocados por la Selección Mexicana absoluta, se dio a conocer el aporte de Chivas a la categoría Sub23. Ricardo Cadena, para una gira por Europa en esta Fecha FIFA, llamó a José Castillo y Mateo Chávez.

Los zagueros del Guadalajara han tenido participación constante con el primer equipo, ahora se marcharán a Países Bajos. Formarán parte del combinado nacional olímpico, que sostendrá un par de amistosos frente a la Selección de Holanda Sub21 y el club AZ Alkmaar. Tanto Castillo como Chávez reportarán en el CAR tras el Clásico Tapatío del sábado. Volverán a la disciplina tapatía de cara a la visita a Pachuca de la Jornada 12 del Apertura 2024.