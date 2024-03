En Chivas todo el mundo está con la expectativa sobre lo que estará sucediendo esta semana contra América. En medio de esto, la Liga MX lanzó una dura advertencia al Guadalajara si se llegan a repetir los cantos racistas como sucedió en la ida por la Concachampions con Julián Quiñones.

El Rebaño Sagrado vive una crisis deportiva muy profunda ya que ante equipos de nivel no pudo dar la talla. No solo cayó, algo que está presupuestada ante rivales de fuste, sino que además fue goleado.

Por otra parte, el pasado miércoles Chivas no pudo ante América en lo que fue la ida de los Octavos de Final de la Concachampions. Días después Fernando Cevallos denunció públicamente que la barra del Guadalajara había empezado a realizar gritos de mono cuando Julián Quiñones los miraba.

Ante esto no solo la Concacaf tomó cartas en el asunto, sino que además la Liga MX lanzó una fuerte postura al respecto. “Con el Protocolo contra el Racismo y la Discriminación, en la Liga MX no solo no hay lugar para ese tipo de comportamientos, también se pueden sancionar. Los mexicanos somos divertidos, desmadrosos, relajados, pero NUNCA RACISTAS”, señaló en su cuenta X.

En una foto se explica que ante cantos racistas el silbante detendrá el partido, de continuar la misma actitud por parte de los fanáticos se suspenderá momentáneamente el encuentro y de continuar se dará aviso al sonido local, se abrirá un expediente y se podrá vetar el estadio. A su vez, se detalla que las personas identificadas serán sacadas del inmueble.

¿Qué dijo Chivas al respecto?

Luego de que trascendiera las imágenes, Chivas sacó un comunicado al respecto en sus redes sociales. “El Club Deportivo Guadalajara reprueba categóricamente todo acto discriminatorio y reafirma su compromiso para emprender acciones que abonen a erradicar este tipo de prácticas y así procurar una cultura de respeto”, comunicaron.