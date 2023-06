Tras el Clausura 2023 de la Liga MX, Chivas comienza a pensar en la próxima temporada tras perder en la Final contra Tigres. Por otro lado, los aficionados del Rebaño Sagrado se ilusionan debido a que Carlos Vela no le cierra la chance de volver al balompié nacional, pero aquí está el gran motivo que aleja al atacante de Guadalajara.

Desde la llegada del atacante mexicano a la Major League Soccer, todo el balompié nacional se ha ilusionado con verlo jugar en tierra mexicana. Sin embargo, su debut en suelo azteca fue por Concachampions cuando Los Angeles FC visitaron a León en 2020.

Por otra parte, de cara a la final que jugará esta noche ante los Esmeraldas, Carlos Vela indicó que no le cierra la puerta a la Liga MX. “Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en México), ahora estoy aquí en Los Ángeles (…) pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción”, afirmó el Bombardero.

Sin duda esta declaración ilusiona a todos los fanáticos de Chivas ya que sería el regreso de uno de los canteranos más importantantes que pasaron en la historia de Verde Valle. Sin embargo, hay un gran detalle que aleja aleja al atacante de las filas del Rebaño Sagrado.

El gran motivo que aleja a Carlos Vela del Guadalajara

Una de las grandes razones que Chivas aspira a que Carlos Vela juegue para ellos está en la finalización de su contrato con Los Angeles FC, el cual finaliza diciembre de 2023, por lo que la franquicia podría buscar en el mercado de vernao un dinero con él. Sin embargo, el gran motivo que aleja al Bombardero del Guadalajara son sus pretenciones salariales, por lo que tendría que bajarlas si quiere jugar con el Rojiblanco.