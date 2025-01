Las Chivas de Guadalajara apenas han ganado un partido de los cuatro que se han celebrado en lo que va del Torneo Clausura 2025 y con ello la serie de críticas por el trabajo del entrenador Óscar García han empezado a desatarse en mayor medida, ya que sus decisiones y los cambios en las alineaciones no han dado los resultados esperados.

A pesar de tener una de las canteras más productivas del futbol mexicano, el Rebaño Sagrado tampoco ha consolidado muchos jugadores en los años recientes, ya que únicamente Jesús Orozco Chiquete, Gilberto Sepúlveda y Raúl Rangel han podido incrementar su rendimiento con el paso de los años, con todo y los recientes títulos que ha obtenido el Tapatío en la Liga de Expansión.

Javier Alarcón menosprecia cantera de Chivas

En Futbol Picante de ESPN, Javier Alarcón explicó que pese a los campeonatos que suman los rojiblancos en la Segunda División del futbol mexicano, Chivas muy poco ha podido aumentar su nivel en cuanto a resultados, pues desde el 2017 no son campeones y en esta campaña han iniciado con muchos problemas, respondiendo a los elogios de Ricardo Peláez para el Tapatío.

Javier Alarcón no se convence de Chivas. Foto: Imago7/Ulises Naranjo

“Lo de Wilke me parece muy bien, es un jugador importante, patea bien, buen físico. Creo que le están dando la oportunidad a los chavos, porque está Camberos creo que tiene un gran futuro ese chavito, Yael Padilla por el otro lado, está trabajando con jóvenes (Óscar García). Para eso se hizo Tapatío se trajeron 48 jugadores que estaban prestados por todos lados y hoy están funcionando”, comentó Peláez Linares, quien fue director deportivo de Guadalajara del 2019 al 2022.

“Oye Richard, el Tapatío comienza a ser un tema que se desgasta y se desgasta y se desgasta, es que yo veo a este Guadalajara igual que el torneo pasado, no aparece Alan Pulido, ya sabemos que era como la gran esperanza, ahí está Romo, yo sé que van cuatro jornadas, a lo mejor el técnico está utilizando este torneo como de preparación, ¿cómo? Guadalajara tiene que pensar en el título. O somos demasiado ingenuos o él (Óscar García) es demasiado revolucionario para prescindir de Roberto Alvarado a estas alturas del torneo en una cancha como la de Léon”, fue lo que indicó Alarcón sobre los comentarios de Peláez.

Por su parte, otro de los comentaristas que se ha jactado de ser uno de los principales detractores de Amaury Vergara y Chivas como lo es José Luis Sánchez Solá, manifestó que no hay motivos para pensar en que están conformando una plantilla para pelear por el campeonato, afirmando que no están no entre los primeros seis clubes del futbol nacional.