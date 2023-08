¡Atención, Chivas! La perdida millonaria que tendrá Chivas por no poder vender a este jugador

El mercado de pases de Chivas ha sido muy corto para lo queda debido a que a penas han llegado tres jugadores. De esta manera, el Guadalajara no tuvo que realizar grandes gastos en elementos, pero a finales perderá una cuantiosa suma con uno de sus jugadores y no es Cristian Calderón.

Desde la llegada de Fernando Hierro y Veljko Paunovic al equipo, el Rebaño Sagrado ha comenzado a hilar fino en cada uno de sus jugadores. Es por esto que el serbioespañol ha trabajado hasta el cansancio para poder encontrarle un lugar a cada uno de sus elementos y no depender del mercado de pases.

Por otro lado, uno de los puntos que comienza a tener una gran sangría Chivas es con los jugadores a los que se le termina el contrato. Uno de ellos es Cristian Calderón, quien hoy tiene la posibilidad de firmar un precontrato con cualquier equipo y es titular para Paunov.

Hiram Mier es agente libre y dejará una perdida millonaria en Chivas.

Al Chicote se le suma la inminente salida de Hiram Mier, quien no ha sido tomado en cuenta por Veljko Paunovic. Al defensa de 33 años se le termina el contrato en diciembre de este año y todo indica que no se le extenderá el mismo ya que no ha jugado en lo que va el Apertura 2023.

De esta manera, Chivas no podrá recuperar nada de lo invertido por el zaguero ya que adquirió su ficha en diciembre de 2019 por casi cinco millones de dólares proveniente de Rayados de Monterrey.