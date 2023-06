Las Chivas de Guadalajara han sido sondeados para conocer la posibilidad de desprenderse de alguno de sus futbolistas claves en el pasado reciente. Haber llegado a la Final del Torneo Clausura 2023 le dio al técnico Veljko Paunović la posibilidad de asegurar el lugar de varios jugadores que buscarán una revancha en la siguiente temporada.

Primero fue Alexis Vega el delantero que interesó a los Tigres de la UANL, incluso estaban dispuestos a negociar el precio de su cláusula de rescisión que es superior a los 10 millones de dólares, pero con el paso de los días la situación se enfrío y con la lesión que el Gru sufrió antes de la Copa Oro en la concentración de la Selección Mexicana parece que todo quedó en buenas intenciones.

Pero los felinos del norte no se quedaron con las manos cruzadas y parece que a como de lugar desean fichar a uno de los futbolistas del Rebaño Sagrado, por lo cual otras versiones apuntan a que lanzarán una oferta por Roberto el Piojo Alvarado, quien no parece estar en venta y mucho menos con la desconcertante lesión de Vega, quien no se sabe cuánto tiempo estará fuera de actividad.

La única manera en que Piojo saldría de Chivas

Sin embargo, en la columna Sancadilla de Grupo Reforma se dio a conocer que Guadalajara no pretende abrirle las puertas a sus elementos más emblemáticos y que de alguna manera han logrado adaptarse al estilo de juego de Paunović, pero una oferta millonaria tampoco puede quedar de lado sin analizarla antes, por lo que Fernando Hierro puede escuchar el canto de las sirenas y después tomar una decisión definitiva.

“No hay que olvidar que el “Piojo” es de los mejores refuerzos que le ha llegado a Chivas. Y quién lo diría que se dio en la jugada maestra (si no es que la única) que pudieron hacer en la gestión del Tío Richie Peláez al cambiarles a Cruz Azul a Uriel Antuna por Alvarado. En eso Fernando Hierro es muy cauto a la hora de negociar. Solo que garantizara un fuerte ingreso al club y que pudiera invertirse en otro jugador igual o más relevante, no hay manera en que Chivas pueda aceptar dejar ir a uno de sus mejores elementos”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.