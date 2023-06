En el Club Guadalajara siempre ha existido el completo apoyo para la Selección Mexicana, no solo prestando a sus mejores jugadores sin importar que no estén en su mejor forma física como ocurrió con Alexis Vega, quien tuvo que volver para recuperarse de una lesión en la rodilla perdiéndose su participación en la Copa Oro que arranca el siguiente fin de semana.

Pero también el paso de algunos técnicos ha significado que el Rebaño Sagrado sea semillero para el Tricolor que le ha dado oportunidad a varios en el pasado como ha ocurrido con José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Vucetich, Luis Fernando Tena y en su momento sonó el nombre de Matías Almeyda como la primera opción para conducir los destinos rumbo al Mundial de Qatar antes de que eligieran a Gerardo Martino.

Y en esta ocasión, una vez más un exentrenador de Chivas se convierte en la opción más viable para el futuro después de la justa que se celebrará en Estados Unidos donde Jaime Lozano entró como bombero para intentar una actuación destacada con la que puedan pelear por el título y sobretodo, mejorar la imagen que mostró México frente a las barras y las estrellas en la Liga de Naciones hace unos días.

Ignacio Ambriz suena como primera opción para dirigir al Tricolor

El actual timonel de Toluca y quien fuera estratega de Guadalajara en el 2012, suena como el candidato número uno a ocupar la dirección técnica de las escuadra nacional una vez que concluya la participación en la Copa Oro, aunque si Lozano logra cumplir con una destacada participación que reditúe en el título, no se descarta la posibilidad de que se quede de manera definitiva en el banquillo.

Ambriz fue entrenador del Rebaño con resultados que nunca convencieron a la directiva encabezada por Jorge Vergara. Dirigió 18 partidos entre la Liga MX y la Copa Libertadores, pero se quedó muy lejos de las expectativas. En el campeonato mexicano disputó 12 juegos de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió en cinco ocasiones. Y aunque le ofrecieron quedarse hasta el final del Clausura 2012, Ambriz decidió renunciar.