De cara a la Leagues Cup 2023, el plantel de Chivas tomó una pequeñas vacaciones previo al debut que tendrán ante FC Cinccinatti. Por otro lado, mientras el equipo se prepara el Nene Beltrán se muestra bien acompañado disfrutando de los días de descanso que dio Veljko Paunovic.

A lo largo de todo el Apertura 2023, el mediocampista se ha convertido en una pieza inamovible para el entrenador serbioespañol. No es para menos ya que no solo recupera, sino que además genere peligro cuando llega como un caurto o quinto hombre en el área rival. No es para menos ya que ha marcado dos goles.

Por otro ladol, de cara a la Leagues Cup, Veljko Paunovic le dio un par de días de descanso a su plantel. Debido a esto, Fernando Beltrán estuvo disfrutando de sus pequeñas vacaciones con la buena compañia de Daniela Reza, exjugadora de FC Juárez.

En un video que compartió en las redes sociales el Nene Beltrán compartió un video en el que afirma que está llegando Ciudad de México, pero su pareja dice todo lo contrario. “No sé como llegué aquí”, expresó el futbolista. Por su parte, su pareja expresó “Ya es gringo”. Sin duda, el mediocampista está en un gran momento futbolistico como personal.

Como decíamos, Fernando Beltrán ha anotado dos goles en las primeras tres jornadas del Apertura 2023. A su vez, por segunda fecha concecutiva formó parte del XI ideal del Apertura 2023.