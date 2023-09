¿Borrados por Veljko Paunovic? Los cinco jugadores que ya casi no cuentan en Chivas

Las Chivas de Guadalajara sumaron este martes una dura derrota en condición de local, ante Mazatlán. La crisis se agudiza, puesto que ya son cinco encuentros sin conocer la victoria y todas las miradas apuntan hacia la continuidad de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo.

Asimismo, muchos aficionados consideran que el armado de la plantilla fue deficiente, sobre todo en posiciones puntuales como la del centrodelantero. Además, hay futbolistas que ya colmaron la paciencia y por eso se pide más oportunidades para los canteranos de las Fuerzas Básicas.

Dentro de la plantilla, incluso, hay elementos que parecen ya no ser considerados por Veljko Paunovic. A continuación, detallamos cinco casos de jugadores que aparentemente ya no son tenidos en cuenta para ser parte del once inicial.

Hiram Mier

(Imago7)

Su caso es el más evidente: Mier lleva mucho tiempo sin jugar y casi no ha aparecido en las convocatorias. El experimentado marcador central tiene por delante a Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco, Antonio Briseño e incluso, el juvenil Raúl Martínez, quien sí ha sido considerado por Paunovic.

Eduardo Torres

(Imago7)

Aunque la lesión de Érick Gutiérrez podría abrirle una nueva chance para volver a las convocatorias, justamente la llegada de Guti le quitó mucho lugar. Para peor, “Lalo” Torres jugó ante Santos Laguna y dejó mucho que desear, a tal punto de que no volvió a tener minutos.

Pavel Pérez

(Imago7)

El mediocampista ofensivo fue un elemento de rotación importante en el semestre pasado. Esta vez, Guti le quitó chances en el mediocampo y tanto Yael Padilla como Ricardo Marín lo relegaron en el ataque. En este certamen, sólo suma 152 minutos disputados.

Isaac Brizuela

(Imago7)

La situación del Cone ya es conocida. En un momento dejó de contar para las convocatorias e incluso se rumorea que esa decisión no cayó bien en la plantilla. Luego ingresó cinco minutos ante Monterrey y fue suplente frente a Pachuca y América. Frente a Mazatlán, volvió a quedarse fuera de la banca.

Daniel Ríos

(Imago7)

El centrodelantero de 28 años no ha estado a la altura y en este torneo ha quedado relegado ante Ricardo Marín y Ronaldo Cisneros. En los últimos tres juegos no fue ni a la banca y en este certamen sólo lleva 61 minutos disputados.