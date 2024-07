Cuando Cade Cowell se transformó en refuerzo de las Chivas de Guadalajara, sobre comienzos de este año, los aficionados rojiblancos se ilusionaron y mucho. El atacante mexicoamericano, con gran proyección a futuro, llegaba con buenas referencias por su velocidad y su capacidad para desnivelar en el uno contra uno.

No obstante, el primer torneo de Cowell con la playera rojiblanca no fue lo que se esperaba. Al atacante le costó la adaptación al futbol mexicano y a las exigencias de un equipo como Chivas. Aunque comenzó con ingresos interesantes, luego el delantero no pudo demostrar lo mismo como titular.

Cowell acabó el semestre pasado siendo suplente, pues Fernando Gago confió más en Pavel Pérez para ocupar el puesto de extremo izquierdo. Sin embargo, la lesión de este último le ha abierto un cupo al mexicoamericano en el once titular con el que Chivas se estrenó igualando 0-0 ante Toluca.

Cowell jugó un buen partido ante Toluca

En el empate sin goles entre el Rebaño y los Diablos Rojos, las emociones brillaron por su ausencia, pues una vez más se notó una gran paridad entre ambos equipos, tal y como sucedió en la pasada Liguilla. Aún así, el conjunto rojiblanco sacó una conclusión positiva con el buen desempeño que mostró Cade Cowell.

El mexicoamericano partió en esta oportunidad como extremo por la derecha, ya que Carlos Cisneros jugó por izquierda y el Piojo Alvarado, a diferencia de otras oportunidades, regresó al carril central. De esta manera, con las proyecciones de Alan Mozo, Cowell fue el jugador más peligroso del Rebaño.

Con una pretemporada completa junto a sus compañeros y con un mayor conocimiento del futbol mexicano, sin dudas este Apertura 2024 puede ser el despegue de Cade Cowell. Chivas necesita engrosas sus cifras goleadoras y el mexicoamericano, ya sea con tantos o asistencias, puede ser clave para mejorar ese aspecto del juego.

Las estadísticas de Cade Cowell vs. Toluca