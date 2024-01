Chivas se prepara para volver a ver acción en la Liga MX cuando visite a Tigres por la jornada dos del Clausura 2024. Por otra parte dieron a conocer el motivo por el que Fernando Gago recibió granes noticias con Cade Cowell ya que quedó registrado y tiene confirmado su dorsal.

A lo largo de las últimas semanas se generó una gran expectativa respecto a la llegada del nuevo Vaquero que tiene el Rebaño Sagrado en su plantel. Finalmente el pasado lunes se hizo oficial su llegada, por lo que quedaba ver si podía ser tenido en cuenta para su segundo partido oficial.

Por otra parte, de momento se sabe muy bien que Cade Cowell mantuvo de la mejor manera su primera semana de entrenamiento. Sin embargo, Fernando Gago conmenzó a tener malas noticias ya que podía usarlo por un importante motivo

“Cowell todavía no está para jugar, no por el tema físico, sino porque la documentación está incompleta para terminar el registro en la Liga MX. Todo indica que este domingo no tendrá debut con el Guadalajara, en su visita a Tigres”, expresó Alex Ramírez en su cuenta X sobre el próximo partido. A pesar de esto, el mismo periodista confirmó que quedó registrado y que usará el dorsal 16.

A su vez, Fernando Gago podría utilizar a José Castillo, quien no pudo estar en el debut del Clausura 2024 ante Santos Laguna. Queda por confirmar si estará citado y si podrá ver minutos ante Tigres.

Cade Cowell dejó mensaje a la afición de Chivas

En Chivas se espera el debut de Cade Cowell, por lo que el méxicoestadounidense dejó emotivo mensaje al Guadalajara. “Estoy muy agradecido de encontrarme en la situación de poder jugar con un Club con la maravillosa historia que tiene Chivas. Quiero agradecerle a Dios por este nuevo capítulo en mi vida y por la oportunidad de estar aquí”, comenzó.

Y agregó: “El tiempo que llevo en Guadalajara hasta el momento, ha sido simplemente maravilloso y estoy con muchas ganas de ponerme el uniforme de Chivas para pelear con todo por este club y por cada uno de los ChivaHermanos. Nos veremos próximamente y estoy muy emocionado de escribir este nuevo capítulo en mi vida y hacer historia en este lugar tan especial. Voy a dar absolutamente todo por estos colores. ¡Arriba las Chivas!”.