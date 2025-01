Para Carlos Hermosillo, como para todo el futbol mexicano, la carrera de Javier Hernández ha sido destacada por todo lo que ha logrado tanto en los distintos clubes en los que ha estado como con la Selección Mexicana, por lo tanto indicó que sus recientes críticas se han generado a partir de su segunda etapa en las Chivas de Guadalajara.

El ahora analista de Fox Sports y exjugador del Rebaño Sagrado charló en exclusiva con Rebaño Pasión para exponer sus puntos de vista acerca de la actualidad del equipo más importante del futbol mexicano y tocó el tema de Chicharito Hernández, sobre quien ha lanzado varios comentarios negativos por el pobre desempeño que ha tenido en su segunda etapa.

Hermosillo aclara que no tiene nada contra Chicharito

“Javier el Chícharo Hernandez tiene una historia maravillosa, es un histórico del futbol mexicano, es un jugador admirable por su carrera, mi pregunta es ¿Cuál es la necesidad de venir al futbol mexicano, después de estar meses pardo, con una operación de cruzados (ligamentos)? Hay una edad en la cual ya no eres el mismo, tu cuerpo ya no es el mismo y a veces tu cuerpo te manda señales y te dice ‘brother es hora de…’, a mí me pasó. Yo no tengo nada con el Chícharo, ni nada contra él, le tengo una gran admiración y un gran respeto”.

Chicharito fue titular ante Necaxa el viernes. FOTO: IMAGO

“Ya quisiéramos muchos haber hecho lo que él hizo. Pero si cada vez que entra se lastima, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Hay que escuchar al cuerpo, aunque me tiren de a loco pero hay que escuchar al cuerpo. Tiene unos movimientos extraordinarios dentro de la cancha, pero ya no es el Chícharo que conocimos y él tiene que entenderlo, y no es personal, lo reitero. El problema es que cuando hablas bien todo es maravilloso, pero si no andas bien… no porque hayas hecho una carrera maravillosa, tengo que criticarte. No voy a engañar a la gente, estoy en la televisión y en los medios para decir lo que es, no lo que la gente vio”, apuntó Carlos Hermosillo.

El también mundialista mexicano en Estados Unidos 1994, aseguró que si en algún momento Hernández Balcázar logra mejorar su estado físico haría una estupenda dupla con Alan Pulido, quien recientemente llegó a Guadalajara, pero todo depende de que pueda recuperarse de todas las lesiones que los persiguen desde hace varios meses.

“Me parece que si Javier se recupera y se pone otra vez a tono, que tampoco no va a estar como lo vimos, puede ser una gran mancuerna con Alan Pulido, tiene 33 años, todavía tiene carrera por delante, es un jugador que se mueve mu bien dentro de la cancha, es un jugador que sabe con el balón, es peligroso”, añadió el oriundo de Cerro Azul en el estado de Veracruz.

Carlos Hermosillo jugó en las Chivas en el año 2001, donde marcó ocho anotaciones, pero el propio futbolista reveló que después del título que consiguió con Cruz Azul en 1997 pudo ir al Rebaño, pero el entonces presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez no se lo permitió.