Nadie puede ocultar que Javier Hernández se ha quedado muy corto en las expectativas con las Chivas de Guadalajara desde que llegó al inicio del 2024, por lo cual las críticas no se han hecho esperar por parte de los medios de comunicación, generando un malestar en el atacante rojiblanco que hizo evidente el martes en un streaming.

Chicharito Hernández despotricó contra la prensa indicando que únicamente les importa vender creando falsas polémicas u opiniones negativas respecto a lo que hace dentro y fuera de la cancha, ya que afirmó, se ha dicho que es un mal compañero al interior del vestidor del Rebaño Sagrado, además, siente que su carrera no es valorada.

Carlos Hermosillo pide a Chicharito Hernández que deje la soberbia

En este sentido, el exgoleador de Chivas y del futbol mexicano le respondió de manera contundente a Hernández Balcázar: “Hay que recordarle al señor Chícharo que también cuando anduvo muy bien, que también genera rating, hablamos de él. Hoy que no ha dado resultados, que llegó para hacer goles y que todo los hemos dicho respetando su carrera y jerarquía, hemos dicho que no estaba para jugar después de nueve meses y no ha funcionado. Qué le moleste, que sea soberbio es otro tema, si le molesta ese es su problema. Mientras que él en la cancha no demuestra, no hablando, lo que sabe hacer es recuperarse y pues mira, yo voy a ser el primero en aplaudirle, pero mientras…”.

“No te puedes exponer de la manera en que se expone, no retirarlo, jamas dije eso, pero hay que entender y escuchar a tu cuerpo, después de nueve meses ( de una lesión) recuperarte es un tema complicado, más por la edad. Claro (no debió regresar al futbol mexicano) lo mismo dije de Javier”, fue parte de lo que comentó Hermosillo en La Última Palabra de Fox Sports.

Carlos Hermosillo jugó en Guadalajara en la última parte de su carrera antes de retirarse como profesional en el 2001 y marcó ocho goles en 19 partidos donde vio actividad, mientras que Chicharito Hernández únicamente ha marcado un tanto que fue el torneo pasado contra Puebla y suma una asistencia en el presente certamen.

Las críticas hacia la falta de gol contra el atacante del Rebaño han aumentando en la prensa nacional, no obstante, hay poca aceptación de su parte, ya sea de algún exfutbolista como el caso de Carlos Hermosillo y mucho menos cuando se trata de un comentarista.