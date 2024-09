La teoría de Carlos Hermosillo cada vez toma más fuerza. El histórico goleador del futbol mexicano no se ha cansado de atacar con sus declaraciones a Chicharito Hernández, al asegurar que el regresar a Guadalajara fue la peor decisión que podía tomar.

Y su lesión que lo ha ausentado de los últimos compromisos del Rebaño Sagrado, aunado a la falta de goles que ha tenido el CH14, le han servido al Gigante de Cerro Azul para seguir con esta serie de ataques en su contra.

Carlos Hermosillo aprovechó su participación en la Última Palabra para dejar en claro su percepción en torno a Chicharito y el equipo dirigido por Fernando Gago, donde incluso se animó a asegurar que Chivas juega mejor cuando su histórico delantero no está en el terreno de juego.

“Para mí Chivas está sin mejor que Chicharo. Lo digo sin ningún temor, porque pareciera que al Chicharo hay que tenerle temor. Más allá que si está lesionado o no está lesionado, y lo dije desde un principio, lo trajeron para algo y no ha podido”, comentó Hermosillo en Fox Sports.

“Estuvo nueves meses inactivo y no se vive del pasado. Tiene un pasado extraordinario, pero hoy no. Hoy metió a Armando González y gol. Fue ante un equipo, que supieron aprovechar sus oportunidades”, añadió.

Mal momento para el Chicharito

Y es que Javier Hernández se ha perdido los últimos cuatro partidos disputados por el Rebaño Sagrado, los dos correspondientes a la Leagues Cup y los dos de la reanudación del Apertura 2024.

Previamente había arrancado como titular los primeros cuatro compromisos del torneo mexicano, aunque el saldo no fue nada positivo ya que no acumula ningún gol en el semestre y sólo ha dado una asistencia. De paso, en el semestre anterior sólo logró una anotación, situación que le provocaron una serie de críticas como la de Carlos Hermosillo, pero también de parte de los chivahermanos que no están contentos con el rendimiento que ha tenido su histórico goleador.