Aunque falló un penal decisivo en el último encuentro ante San José Earthquakes, nadie puede dudar que Cade Cowell está siendo una de las principales figuras de las Chivas de Guadalajara en este inicio de semestre. El mexicoamericano luce ya adaptado y colaboró con varios goles en el inicio del Apertura 2024.

Es cierto que el penal errado -justo ante su exequipo- puede afectar los planes del Rebaño en la Leagues Cup, pero Cade Cowell ilusionó a los aficionados con sus rendimientos en este nuevo semestre. Aunque muchos le reclamaron su actuación ante San José Earthquakes, el Vaquero promete ser una buena inversión para el Rebaño.

Cowell llegó a comienzos de año, tras largas negociaciones y mediante una transacción de aproximadamente cuatro millones de dólares. Pues bien, de continuar con sus buenos rendimientos, el atacante podría dejar mucho más dinero en las finanzas rojiblancas.

Matías Almeyda casi se roba el fichaje de Cade Cowell

Aunque de momento no pasan de rumores, en las últimas horas se vinculó a Cade Cowell con importantes clubes europeos. Esta no es la primera vez que al delantero rojiblanco lo relacionan con aquel continente, ya que antes de llegar al Rebaño, hubo otro equipo que buscó quedarse con su fichaje.

Almeyda debutó a Cowell en San José Earthquakes (Imago)

Matías Almeyda conoce bien a Cade Cowell. El ídolo rojiblanco fue quien lo hizo debutar como profesional con la playera de San José Earthquakes, cuando este apenas tenia 15 años de edad, por lo que vio un gran potencial en él. No obstante, finalmente AEK Atenas no hizo caso a la petición del Pelado y la operación no avanzó, por lo que el Vaquero no pudo unirse a otros exjugadores del Rebaño como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro.

Bologna también quiso a Cade Cowell

El otro equipo que buscó el fichaje de Cade Cowell, según informó en su momento el periodista René Tovar, fue Bologna, de la Serie A. En aquel momento, el conjunto italiano habría ofrecido hasta cuatro millones de dólares, cifra idéntica a la que pagó el Rebaño por el futbolista de apenas 20 años. Al siguiente mercado, Chivas no dudó y finalmente concretó el fichaje, adelantándose a los demás clubes interesados.