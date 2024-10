Por las Chivas de Guadalajara lo único que ha habido en la última semana son dudas, incertidumbre y también preocupación por el comportamiento de uno de sus futbolistas como lo es Roberto Alvarado, quien tuvo la magnifica idea de lanzar un petardo a la sala de prensa con periodistas al interior el miércoles pasado previo al Clásico Tapatío.

Ante tal hecho que parece sin precedentes, la directiva del Rebaño Sagrado únicamente le solicitó al Piojo Alvarado que diera la cara para ofrecer una disculpa, pero no se ha dado a conocer de qué manera será castigado por parte de la institución, lo que sí queda claro es que no será de manera deportiva.

La sanción indignante de Chivas para Roberto Alvarado por lanzar petardo a la prensa

En este sentido, el periodista Miguel Arizpe explicó que al interior de Chivas únicamente piensan en una multa económica y nada más: “Una cosa es cierta: No se le puede castigar con partidos, de parte de la Disciplinaria, porque no fue en competencia. Eso es real. Sin embargo, me comenta mi Judas Chiva que en el equipo… ‘No estamos para andar castigándonos internamente; sí habrá un regaño y posiblemente una multa económica, pero no se dará a conocer el monto’”.

“Dime, le pregunté, si un reportero o camarógrafo va y le echa un cuete o una paloma a su carro cuando él esté arriba y le explota en la parte del copiloto, ¿dirías lo mismo?, ¿se reirían como lo hizo el jefe de prensa cuando le dijo a los reporteros: ‘bueno, ya, quién se va a quedar a la conferencia’, minutos después de lo sucedido? Es increíble la nula sensibilidad cuando quieren proteger sus intereses. Increíble”, fue parte de lo que comentó el comunicador en Mediotiempo.

Por su parte, Jesús Bernal de ESPN indicó en uno de sus enlaces con Futbol Picante que los castigos internos en Guadalajara van desde los 200 mil pesos o esta cifra puede aumentar dependiendo de la gravedad de la indisciplina, misma que no ha sido calificada en el comportamiento del Piojo Alvarado, al menos mo de manera pública.

Lo que llama la atención es que después de tres días del penoso incidente, dos integrantes de los medios de comunicación sufrieron ligeras molestias, uno de ellos un camarógrafo que tuvo algunos problemas auditivos luego de la detonación porque le explotó muy cerca de donde se encontraba.