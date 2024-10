Por las Chivas de Guadalajara han pasado varios futbolistas que se quedaron muy cortos en cuanto a las expectativas que se generan con sus llegadas, uno de ellos es Jared Borgetti, delantero estelar del balompié mexicano que fue el máximo anotador de la Selección Mexicana hasta que apareció Javier Hernández.

Borgetti se convirtió en uno de los atacantes más letales desde que surgió de la cantera del Atlas, pasando por Santos Laguna para convertirse en uno de sus principales ídolos que sigue vigente en la actualidad, además de que tuvo un paso por el Bolton de la Liga Premier de Inglaterra y fue en enero del 2009 cuando llegó al Rebaño Sagrado.

Jared Borgetti revela lo que significa portar la camiseta de Chivas

En entrevista en el podcast de Yosghart Gutiérrez, Borgetti reconoció que su paso por Chivas no fue lo que esperaba porque en siete partidos de Liga MX no pudo marcar un solo gol: “Viene Chivas, el único equipo en el que no metí gol. Claro, (dicen) que fui a robar, el peor fichaje de la historia de Chivas. Pero no pasa nada, tampoco todo en esta vida es miel sobre hojuelas”.

“No siento tampoco que diga todo estuvo mal en Chivas. Al final solo jugué 220 minutos, nada más. Me tocó estar un club, en uno de los más grandes de México, me tocó entender lo que significa portar una playera de ese tipo y lo que pesa una playera. En exigencia, sí (la playera más pesada que defendió) y a parte en lo que genera para quien la trae puesta. Alguien que se pone una playera de Chivas o de América, siente que es el más chingón. Se siente y se lo hacen ver, la afición”.

“Si juegas en otro equipo no te van a pelar”: Borgetti

Jared Borgetti también jugó en seis partidos dentro de la Copa Libertadores del 2009, llegó enero y se fue en mayo para seguir su carrera en Puebla: “Te pones la playera de otro equipo y ni te van a pelar. Y esa playera para la afición tiene un significado y para un rival, también. Me tocó ver que la trae puesta un chavo, tampoco es el gran jugador y no es posible que el rival nos juegue como si estuviera jugando contra quien. Es lo que genera, es la historia, es la tradición, son los títulos”