¡César Huerta no es para tanto! Ex de Chivas cree que los elogios hacia el Chino son exagerados

Después de su exitoso debut en la Selección Mexicana, donde marcó un gol para el 2-2 ante Australia, todos hablan de César Huerta. El Chino, canterano del Rebaño, muestra un gran nivel y se consolida como uno de los mejores jugadores del ámbito local.

Principalmente, en Chivas se ha debatido mucho acerca de las razones por las que César Huerta no rindió como rojiblanco. El extremo sí que marca diferencias ahora en Pumas UNAM, tal y como hizo hace pocos días con el Tri.

No obstante, para Yeyo de la Torre,exfutbolista y entrenador, pero hoy analista, un poco se exagera con el nivel de Huerta: “El problema es que se le quiere asignar un rol determinante por solo un gol que hizo en un partido donde tuvo poca participación, un partido donde jugó 30 minutos y en el aspecto ofensivo no influyó en gran medida; sí, consiguió el gol, está bien, para el resultado fue determinante, pero no te da”, reflexionó.

De hecho, el ex del Rebaño también parece tener claro que al extremo no hay que juzgarlo por si marca o no: “Al Chino Huerta no lo vas a seguir evaluando por los goles. Ya lo dijo Carlos (Hermosillo). Él no es goleador, lo vas a evaluar por otras cosas, él te abre camino”, sentenció.

Los números goleadores de César Huerta

Aunque ha rendido muy bien en Pumas, la especialidad de César Huerta no es el gol. Como rojiblanco, apenas convirtió un tanto en 39 presentaciones. Con los Universitarios, en cambio, registra cinco gritos en 36 juegos.