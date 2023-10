Mientras se acerca el Clásico Tapatío, Chivas vuelve a vivir momentos de indisciplina luego de que el club haya confirmado la separación de Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez. Por otro lado, en el Rebaño Sagrado habrá una gran decepción al recordar lo que declaró el Gru por su falta de profesionalismo.

A lo largo de todo este torneo el Guadalajara no ha parado de cometer errores dentro de la cancha. Falta de concentración y trabajo es lo que se nota que falta en un equipo que logró ser semifinalista de la Liguilla de la Liga MX.

Por otro lado, a días de que se dé una nueva edición del Clásico Tapatío, informaron que tres jugadores del Rebaño Sagrado fueron separados por indisciplinas. Uno de ellos fue Alexis Vega, quien no ha podido recuperar su mejor nivel.

A su vez, David Medrano informó que los tres futbolistas incumplieron con el reglamento dentro del hotel de concentración, mientras que Jesús Bernal, periodista de ESPN, explicó que el castigo se debe a que ingresaron mujeres al establecimiento.

Alexis Vega había prometido ser más profesional

Sin dudas, ante esta situación lo que a todos se le vino a la mente fue cuando Alexis Vega había hablado de lo disciplinado que busca ser. “Justo ayer platicaba con mi representante y mi esposa y que llevamos mucho tiempo sin hacer ninguna tontería. Lo he dicho muchas veces cuando llegué era mucho más inmaduro tenía 21 años no sabía a veces lo que era bueno y lo que era malo”, había dicho.

Y agregó: “Cuando llegó Paunov me tomó como en ese rol de ser líder del equipo. En ningún otro proceso algún técnico me tomó de esa manera y él me ha regañador bastante, me ha llamado bastante la atención porque cuando él llegó llegaba un minuto tarde a la charla, un minuto tarde a la comida. Él me cambió esos hábitos. Me dijo que consideraba un líder y que un líder da un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha”. Queda claro que el Gru se olvidó de esto.