El Rebaño no tiene precisión de cara a portería rival, pero también debe solucionar un defecto que le está costando puntos.

Las Chivas de Guadalajara no logran encontrar la regularidad deseada en el Apertura 2024 de la Liga MX. Esta vez, por la Jornada 9, el Rebaño cayó por 1-0 ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo sitio en el que había perdido frente al América la semana pasada.

El duelo ante la Máquina Cementera resultó parejo, con ambos equipos queriendo ser protagonistas y una particular batalla táctica entre Fernando Gago y Martín Anselmi. El Rebaño tuvo sus chances pero no pudo batir a Kevin Mier y terminó pagando caro la ineficacia, pues Cruz Azul no falló.

¡Chivas no aprende! Otro gol desde una pelota parada

Lo más lamentable de las caídas ante América y Cruz Azul, es que ambos equipos no tuvieron que hacer demasiado para derrotar al Rebaño. De hecho, Chivas cometió ante la Máquina el mismo error que ya le había costado caro en el Clásico Nacional: una desconcentración en el balón parado terminó en gol y victoria para el rival.

Ante las Águilas, fue un tiro libre jugado en corto que sirvió para distraer. Henry Martín le ganó en lo alto a Antonio Briseño y el rebote le quedó servido a Ramón Juárez. Ahora, frente a Cruz Azul, fue un saque de esquina en el que Fernando González perdió la marca de Ignacio Rivero, quien acabó marcando el 1-0.

De esta manera, los últimos dos goles que recibió Chivas llegaron desde el balón detenido, lo cual acabó marcando diferencias en trámites muy disputados. El Rebaño tiene que mejorar en ese rubro, tanto en lo defensivo para dejar de sufrir goles, como también en ataque, donde no ha tenido tanta peligrosidad como ocasiones anteriores.