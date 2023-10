El momento que atraviesan las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2023 no deja indiferente a grandes referentes del Rebaño. Uno de ellos, Ramón Ramírez, tuvo dos etapas como rojiblanco y ganó un título, por lo que no disfruta de ver al equipo en estas condiciones.

Especialmente, Ramírez se refirió al caso de Alexis Vega, quien fue marginado del plantel y tiene un futuro incierto en Chivas. El exfutbolista rojiblanco considera que el Rebaño debe considerar el perdonar al atacante, pues se trata de un jugador con grandes condiciones.

“Hablaría con él, le daría una nueva oportunidad. Insisto, son jugadores que no se encuentran a la vuelta de la esquina y creo que lo de él tiene que ver con una situación psicológica, con ayuda mental para escaparse de estas tentaciones que pueda tener en la vida y pueda convertirse en un futbolista referente del Rebaño Sagrado”, opinó Ramón Ramírez en diálogo con AS.

¿Alexis Vega podrá revertir la situación? (Imago7)

Asimismo, el exjugador rojiblanco considera que Alexis Vega no sólo pone en peligro su futuro en Chivas: “No es Guadalajara, sino su carrera, él tiene que preocuparse por su carrera, específicamente su caso que es un seleccionado nacional, que es un jugador que lo considero con condiciones y cualidades muy distintas al resto de sus compañeros, es un jugador diferente, pero que por causas de indisciplina puede perder su propia carrera, ya no está en juego solo el Guadalajara”.

Pide que Alexis Vega cambie su mentalidad y sea el líder del Rebaño

Ramón Ramírez insistió en que Alexis Vega todavía puede enderezar su carrera: “Todos hemos cometido errores, pero tienes derecho a resarcir, tienes derecho a remediar el error con tu actitud y comportamiento, pero cuando no sales de una ya estás cayendo en otra y sobre todo el liderazgo que él debe imponer en Guadalajara, creo que me parece un poco delicado y me parece que a él le ha faltado asumir ese rol de líder dentro del plantel. Que Alexis no se quede en eso, que se convierta en el estandarte de Guadalajara”.