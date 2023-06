Víctor Guzmán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, protagonizó una novela durante el breve paso de Diego Cocca con Selección México y ahora, tras la llegada de Jaime Lozano, ofreció sus primeras impresiones y confesó su ilusión con la posible oportunidad de volver a una convocatoria.

El capitán del Rebaño Sagrado trabajó este martes con el plantel en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde golearon 5-0 a Tepatitlán en el cierre de la pretemporada e inicio de la preparación para el debut en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el lunes 3 de julio.

El Pocho Guzmán, durante una extensa entrevista con TUDN, reconoció no estar en contra del llamado de los naturalizados a Selección México, siempre y cuando sea para fortalecer al plantel.

La opinión del Pocho Guzmán sobre Jaime Lozano

El mediocampista de Chivas, desterrado de Selección por Cocca, opinó de la llegada de Lozano al tricolor y refirió, que deben: “darle credibilidad, porque yo pienso que Jimmy se lo ganó y dio credibilidad a un proyecto que traía. Bien merecido por él, se lo merece, ha luchado, no me ha tocado como entrenador ni como persona“.

El mensaje del Pocho Guzmán a Jaime Lozano

Guzmán, en entrevista con Erick López de TUDN, advirtió que de ser considerado nuevamente a Selección: “Es para mí un orgullo. Bueno, para todo el mundo, poder representar a tu país. Entonces yo no bajaré los brazos“. Sobre el llamado de naturalizados, refirió que: “si es para sumar, pues qué mejor, pero pues sí, te quedas con ese sabor de boca de decir: qué estamos haciendo los que estamos en esa posición para no ser vistos o no ser llamados“.