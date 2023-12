José Castillo, primer refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2024, habló de la influencia que tiene de Víctor Guzmán. El nuevo integrante del plantel rojiblanco elogió el liderazgo del Pocho tanto en el vestidor como dentro de la cancha. El canterano de Pachuca confirmó que el tapatío fue clave en su decisión de llegar al redil en este mercado de pases de la Liga MX.

La dirección deportiva del Rebaño Sagrado, liderada por Fernando Hierro, ya presentó a su primer fichaje para el próximo torneo. Se trata del prometedor zaguero, quien llega procedente de los Tuzos. Los términos de su contratación con los rojiblancos no fueron revelados aún, pero su incorporación ya ilusiona a los chivahermanos.

Castillo, durante una entrevista exclusiva con Telemundo Deportes desde Verde Valle, se refirió a la competencia interna que encuentra en Guadalajara. El polivalente central reconoció que “es lo que involucra a un equipo grande como lo es Chivas, la competencia interna sabes que siempre va a ser del más alto nivel y tienes que estar preparado para ello“.

El defensor, que también puede desempeñarse por la banda, añadió que “en este caso, no es la excepción. Hay muy buenos jugadores en ambas posiciones en las que yo me desempeño que es central y lateral y pues sí, espero poder complementar la actual plantilla. También, poder yo aprender de los jugadores que actualmente conforman la plantilla y por supuesto, empezar a sumar desde el día uno, para fortalecer en este caso la defensa, que es en donde me desempeño“.

El defensor ofreció una entrevista exclusiva a su llegada a Verde Valle (Telemundo Deportes)

La influencia de Víctor Guzmán en José Castillo

Castillo fue consultado sobre su reencuentro con Víctor Guzmán, junto al que coronó el Apertura 2022 con los hidalguenses. Reveló a Telemundo Deportes que “sí, justo ayer (viernes) que platicábamos, me decía (de Chivas). Afortunadamente, llego a un plantel en que es uno de los que considero líderes, que es Víctor Guzmán. Fuimos campeones juntos en Pachuca“. En cuanto a la influencia del Pocho, reconoció que “yo desde que me incorporé al primer equipo (de Tuzos) y estaba en esa búsqueda de consolidarme y tener minutos en primera, él siempre me respaldó“.

El polivalente nuevo defensor de las Chivas, añadió que “el poder llegar acá me transmite esa tranquilidad de que él va a actuar de manera similar conmigo y me va a dar todo su respaldo y apoyo. Eso me da mucha tranquilidad de saber que estoy tomando una buena decisión“.

José Castillo y Víctor Guzmán (Izquierda) compartieron el título con Pachuca en 2022 (IMAGO7)

El mensaje de José Castillo a la afición de Chivas

El primer refuerzo del Guadalajara envió a través de Telemundo Deportes, desde Verde Valle, su mensaje a la afición rojiblanca. Uno que “inicialmente de agradecimiento, porque ha sido increíble todas las muestras de cariño que he recibido, vía redes sociales. Esa calidez con la que te reciben con los brazos abiertos, la ciudad“. Agregó que “de entrada sería ese, agradecer por ese cariño y externarles que de mi siempre van a poder esperar mi mejor versión. Siempre esa búsqueda de aportarle lo mejor al equipo en cada partido, en cada entrenamiento y siempre buscando darle lo mejor“.

¿Sabe José Castillo qué es Chivas?

El zaguero, de apenas 22 años de edad, reconoció que “sí. Al final uno, sin importarle el equipo en el que está, sabe lo que representa Chivas. En cualquier estado y en cualquier ciudad tienen un impacto brutal. Pero obviamente estando aquí, viviéndolo de este lado, ya no siendo un rival sino jugando para Chivas, pues es algo que recibes con muchísimo cariño“. Añadió que “Chivas ha tenido siempre un impacto tremendo a nivel nacional e internacional, también. El emblema Chivas es sinónimo de grandeza en todos lados“.

La opinión que tiene José Castillo de Fernando Gago

El nuevo defensor de Chivas aún no se reúne con su entrenador. Refirió a Telemundo Deportes que “realmente no es que tenga mucha información. Solo sé que buscará implementar un régimen que implicará cierta disciplina en términos físicos, en términos tácticos. Pero al final, sin importar quién este al mando, yo voy a buscar siempre dar la mejor versión de mi. Entonces, ya habrá oportunidad de platicar con él y de entender qué es lo que busca tanto de un aspecto físico, como técnico, táctico. En ese momento, ya tendré más comentarios de todo lo que representa él para el equipo y la institución“.