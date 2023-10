CHIVAS: La razón por la que Gilberto Orozco Chiquete no juega el Clásico contra Atlas

Chivas está viviendo uno de los momentos más difíciles en el Apertura 2023 no solo por la incertidumbre por el futuro de Veljko Paunovic, las indisciplinas y los malos resultados, sino que ahora se le sumó la sorpresiva ausencia de Gilberto Orozco Chiquete contra el Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

El entrenador serbio trata de dejar atrás la mala racha que han padecido los rojiblancos en los últimos meses, por lo que desea encontrar en los Zorros el envión anímico que necesita su escuadra para catapultarse en la tabla general y comenzar a ponerle fin a las críticas que se suscitan en torno al Rebaño.

Sin embargo, para el choque en el Estadio Akron contra Atlas, Paunovic no podrá contar con su mejor defensa, Gilberto Orozco Chiquete, quien en el duelo del pasado fin de semana contra Toluca abandonó el campo por una molestia muscular.

Aparentemente la lesión del canterano del Guadalajara no es de consideración médica; sin embargo, en el club prefirieron no forzarlo y darle más días de recuperación para no incrementar la gravedad de la dolencia y que esté a plenitud para la recta final de la fase regular del Apertura 2023.