En el Club Guadalajara no está discusión la intención de seguir manteniendo entre sus filas a futbolistas mexicanos, ya sea por nacimiento o que tengan el pasaporte nacional para que formen parte de la institución más importante del país, sin embargo algunos datos al respecto no le han favorecido del todo a los rojiblancos.

El dueño de las Chivas, Amaury Vergara ha establecido en varias oportunidades que al menos durante su gestión jamás permitirá la contratación de elementos foráneos, lo cual dejó tranquilos a los que no estuvieron muy de acuerdo con el fichaje de Cade Cowell hace unos meses.

Pero con el reciente fracaso de la Selección Mexicana en la Final de la Nations League que perdieron con Estados Unidos 2-0 el domingo anterior, se destaparon una serie de preguntas que siguen sin respuesta no solo por la derrota, también por las causas que han generado la falta de evolución en el futbol mexicano.

De los últimos tres Mundiales Chivas solo ha enviado a dos jugadores

Uno de los argumentos que se han establecido en las distintas mesas de análisis de los programas deportivos es que una de las importantes causas que provocan la falta de más talento en la Liga MX es la excesiva cantidad de jugadores extranjeros, pero según el comunicador Miguel Arizpe, esto no tiene nada que ver con el poco crecimiento del balompié azteca.

México no pudo una vez más con Estados Unidos. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Y a juzgar por los números, puede ser que tenga razón, pues cabe recordar que Guadalajara, en épocas recientes más mexicano que el mismo Tricolor, en los últimos tres Mundiales únicamente ha enviado a dos jugadores, Roberto Alvarado y Alexis Vega en Qatar 2022, ya que en Rusia 2018 y Brasil 2014 no tuvo un solo representante.

“Chivas es un ejemplo de que forzando a puros mexicanos no es la solución. Si los equipos comienzan a llenarse de chavos debutantes, sin nombre, sin calidad, sin recorrido, los estadios de la liga comenzarán a vaciarse. La mayoría de la gente no paga un boleto o un abono para ver a futbolistas aprendices y sin calidad. El futbol es un espectáculo que cuesta —y caro, por cierto— al que el demandante quiere diversión y nivel. Quiero ver a los dueños perder y perder y perder dinero para darle entrada a los jóvenes que, aparte, no tendrán rivales de nivel para irse formando. Pobre liga, se iría el precipicio”, fue parte de lo que publicó en Mediotiempo.