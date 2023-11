José Juan Macías, canterano de las Chivas de Guadalajara, preocupó a muchos tras ausentarse en el partido ante el Tapatío en La Piedad. Todo el entorno rojiblanco sigue muy de cerca su proceso de recuperación por lo necesario que ha sido contar con un goleador. Así, que un reporte actualizó esta semana el estado físico del delantero de cara a la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El atacante del Rebaño Sagrado tenía todo listo para volver a las canchas el jueves 16 de noviembre, pero hubo un cambio de último momento. No entró en la convocatoria de Arturo Ortega con el Club Deportivo Tapatío y nos quedamos con las ganas de ver a Yei-Yei en acción. El ariete suma más de un año y medio sin jugar, para evitar recaídas y que su proceso en esta ocasión, sea efectivo.

La rehabilitación de JJ Macías tras aquella segunda operación de rodilla se completó de forma exitosa. El atacante trabaja con balón y junto al resto de sus compañeros rojiblancos en Verde Valle. Ahora, intenta recuperar el ritmo de juego y terminar con su readaptación a la actividad. Un proceso paulatino para evitar un revés en su recuperación, que pudiera poner en riesgo su carrera.

El delantero del Guadalajara tenía una oportunidad, el pasado jueves, para mostrar el avance en su rehabilitación. Una decisión de último momento tomada entre el cuerpo médico y técnico rojiblanco frenó todo. ¿Qué pasó? Macías se ausentó en el amistoso que Chivas perdió 3-2 ante su filial Tapatío en la ciudad de La Piedad.

José Juan Macías no pudo volver a la acción el jueves en La Piedad (Especial)

La intención del grupo técnico que comanda Veljko Paunovic es que Yei-Yei vaya poco a poco tomando confianza con el balón. Después, con las transiciones en ofensiva, la definición de jugadas y así. El atacante cumplirá esta etapa de su reinserción al alto rendimiento con el primer equipo. Pero de ver acción, lo hará con el filial, que se despidió del Apertura 2023 en la ronda regular de la Liga de Expansión MX.

El periodista César Huerta Salcedo reportó previo al partido del jueves en La Piedad, que “a JJ se decidió aguantarlo de último minuto. Me platican que es meramente un tema de precaución, de llevarlo con calma, de tomar los recaudos necesarios en un tema como este. Ojo, nadie me lo quiso decir así tal cual. Pero no parecería raro que alguna molestia pudiera haber sentido en los 30 minutos que jugó el otro día y por eso digan que mejor vamos con calma“.

Huerta, durante el programa Peloteros PQ, añadió que “alguna molestia, por pequeña que sea y se llega a sentir cuando vienes de una lesión, es mejor aplacar y aguantar un poquito más. No les sorprenda para nada que José Juan Macías esté para la pretemporada del Clausura 2024“.

Reporte actualizó estado físico de José Juan Macías

Fernando Cevallos, analista de FOX Sports, reportó que ese amistoso en La Piedad iba a ser el “escenario ideal” para el regreso de JJ Macías. En el que pudiera ganar confianza y sintiendo la competencia de un partido organizado. Afirmó que se trató de un pequeño problema muscular, el que terminó por frenar su participación. Lo que le alejó aún más de poder volver en este semestre a la acción.

Cevallos advirtió que “JJ Macias tuvo una pequeña sobrecarga muscular previo al partido contra Tapatío en La Piedad y por eso NO tuvo minutos. NO se le va a arriesgar, ni a forzar… Se aleja la posibilidad que se veía clara hace algunos días de que estuviera disponible para la Liguilla con Chivas“.

El regreso de José Juan Macías en este Apertura 2023 se aleja aún más y es casi imposible que Veljko Paunovic lo considere para una Liguilla. Sin embargo, es una decisión una y exclusiva del cuerpo técnico del Guadalajara.