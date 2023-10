Después de varios días de incertidumbre, Chivas finalmente tomó una decisión con “los indisciplinados de Toluca”. Alexis Vega y Cristian Calderón regresaron a los entrenamientos con el primer equipo, mientras que el juvenil Raúl Martínez deberá recuperar el terreno perdido destacándose en el Tapatío. Los tres elementos fallaron a la confianza de Veljko Paunovic, como así también de sus compañeros y de la afición, por lo que se estima que no volverán a jugar con el Rebaño en este Apertura 2023.

De los tres casos, el de Alexis Vega probablemente sea el que más le duela a la afición rojiblanca, como así también a las finanzas de la institución. Y es que el Gru tiene una calidad distinguible, la cual le ha valido representar a la Selección Mexicana en el último Mundial de Qatar 2022, como así también coquetear en más de una oportunidad con el futbol europeo. Chivas soñaba con lograr una gran venta con el atacante, después de haber realizado una inversión de seis millones de dólares. Sin embargo, ahora deberá rezar para que aparezcan interesados y le eviten pagarle el salario hasta junio del 2024, fecha en la que finaliza su contrato.

En todo este tiempo como jugador rojiblanco, Alexis Vega ha despertado un gran interés en varios equipos. A continuación, repasamos cuáles han sido estas instituciones que insinuaron con llevarse al Gru, aunque finalmente no lo hicieron y el Rebaño podría perder la inversión de seis millones de dólares que hizo cuando se lo compró al Toluca.

Wolverhampton

Hace poco, después de su aceptable desempeño en el Mundial de Qatar 2022, Vega estuvo en el radar del conjunto inglés. La transferencia no se concretó porque según el jugador, le ofrecían una cesión y si no rendía tenía que volver a México, algo que no le convencía al Gru ni tampoco al Rebaño.

Porto

Alexis Vega pudo salir al Porto después de los Juegos Olímpicos (Imago7)

En agosto de 2021, luego de su destacada participación con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde obtuvo la medalla de bronce, Vega recibió el interés del Porto. Por ese entonces, el periódico A Bola de Portugal contó que la oferta podría alcanzar los 8.4 millones de euros. Sin embargo, el Rebaño no quiso desprenderse de su mejor jugador por una cifra menor a los diez milones de dólares y el acuerdo finalmente nunca tuvo lugar.

PSV

Otro equipo que estuvo interesado en Vega fue PSV, el cual tiene un acuerdo de cooperación firmado con el Rebaño, a tal punto de que no pudo obstáculos para la venta de Érick Gutiérrez. Los neerlandeses siguieron un tiempo al atacante con el objetivo de replicar la contratación que en su momento hicieron con Hirving Lozano, pero nunca enviaron una oferta formal.

Monterrey y Tigres UANL

Los dos equipos regiomontanos también han estado interesados en el fichaje de Alexis. Sin ir más lejos, en el último mercado, se habló sobre el interés por parte de Tigres, pero estos tampoco estuvieron dispuestos a desembolsar la suma de diez millones de dólares. Asimismo, en diciembre de 2021 los Rayados le ofrecieron un importante salario al atacante, pero este lo rechazó para reafirmar su compromiso con el Rebaño.