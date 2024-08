El Rebaño no tuvo su mejor funcionamiento dentro del certamen que se realizó en Estados Unidos.

Las Chivas de Guadalajara han quedado a deber en las dos ediciones que se han disputado dentro de la Leagues Cup porque no han podido ganar un solo partido tanto en el 2023 como en el 2024 y con un entrenador diferente, sin embargo hay un aspecto donde nadie le puede competir al conjunto rojiblanco.

El Rebaño Sagrado cayó este año en sus dos duelos que disputó contra San José Earthquakes y el Galaxy de Los Ángeles, ambos en penaltis luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, por lo cual no pudieron avanzar a la segunda fase de la competencia sumando otra decepción al igual que en la edición del año anterior.

No obstante, las Chivas cuentan con un apoyo como ningún otro club no solo en México, también en Estados Unidos, ya que sumaron un récord de asistencia en uno de sus duelos que fue contra el Galaxy en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con un aforo de más de 50 personas en el inmueble.

Chivas no pudo ganar un solo partido en Leagues Cup. Foto: IMAGO

Para poner en contexto, el segundo mejor promedio de entrada en la Leagues Cup tanto del 2023 como de este 2024, es la del Atlanta United con poco más de 26 mil personas, casi la mitad de lo que convocó el Guadalajara en su encuentro frente a los angelinos, con lo cual dejaron claro que son el club a seguir a pesar de que sus actuaciones dentro de la cancha han quedado a deber.

“Durante sus partidos entre 2023 y 2024, a Pumas solo lo han visto 14 mil 532 aficionados. Mientras que América y Cruz Azul, no están entre los 10 equipos que mayor asistencia, ya que los del Nido de Coapa tuvieron 20 mil 149 asistencias, y los de la Noria 19 mil 595”, publicó Azteca Deportes en su portal.

Chivas vs. Juárez: A qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Fecha 6

Será este sábado 31 de agosto cuando el Rebaño le haga los honores a los Bravos de Juárez en un partido por la Jornada 6 del Apertura 2024 que tiene pactado su inicio a partir de las 17:05 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por la señal de Chivas Tv que también se puede seguir en Amazon.