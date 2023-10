Las Chivas de Guadalajara no tiene certeza de cómo y cuándo traspasarán a Alexis Vega a otro equipo en diciembre de este 2023, pero si hay claridad en cuanto a la decisión del dueño Amaury Vergara de que nunca volverá a jugar con la camiseta rojiblanca al igual que Cristian el Chicote Calderón, tras su indisciplina del fin de semana pasado.

Y es que no es la primera vez que el Gru se ve envuelto en una serie de problemas fuera de la cancha, por lo cual el propietario del Rebaño Sagrado ya no le perdonó esta última situación donde organizó una fiesta junto a Calderón antes del partido contra los Diablos Rojos en Toluca.

Por tal motivo, la directiva analiza la manera de desprenderse de Vega reduciendo las consecuencias económicas que le llevó a convertirlo en el mejor pagado de toda la historia de Chivas a partir del 2022 cuando firmó la extensión de su contrato hasta el 2024 y con la garantía de que le facilitarían el camino para marcharse a Europa, pero nunca hubo clubes interesados.

Filtran más indisciplinas de Alexis Vega estando lesionado

Para nadie es una novedad que al atacante de 25 años no ha sido el mejor portado y esto no es únicamente a partir de su llegada a Guadalajara a finales del 2018 cuando decidieron ficharlo como un elemento clave en las aspiraciones de una escuadra que buscaba reorganizarse tras la salida de Matías Almeyda y su época dorada.

“Hace algunos años, un amigo muy cercano se rompió el ligamento cruzado anterior y no le quedó de otra que operarse, lo curioso fue que acudió con el mismo médico que atendía a un muy joven Alexis Vega por un problema casi idéntico, cuando jugaba con el Toluca. Total que había semanas en las que coincidían en la revisión médica e incluso las cirugías se realizaron en fechas similares. No miento al decirles que en algunas ocasiones el doctor llegaba a enfadarse porque la rehabilitación del futbolista no marchaba como esperaba, como si no le pusiera el suficiente empeño, y no quiero ni contarles cómo se puso cuando al jugador se le ocurrió patear la pelota antes de ser dado de alta y por lo cual tuvo una recaída. Como les digo, la diferencia está en los pequeños detalles y desde ese momento ya quedaba muy claro que Alexis no sería precisamente un ejemplo de constancia y buen comportamiento”, fue parte de lo que publicó la columna Sacadilla de Grupo Reforma.