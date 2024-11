El golpe bajo de Fernando Gago a las Chivas de Guadalajara dejó una serie de cambios que se dieron de manera radical, como la llegada del técnico interino Arturo Ortega por el resto del Torneo Apertura 2024, pero en algún momento no se descartaba que un buen papel en la Liguilla le permitiera mantenerse en el cargo para el siguiente año.

El entrenador del Rebaño Sagrado ha sumado dos victorias, un empate y una derrota desde que tomó el cargo, sin embargo el descalabro contra Puebla dejó muchas dudas en su trabajo, lo cual se hizo evidente en el empate contra Pumas de la UNAM donde eran indispensables los tres puntos para soñar con la clasificación directa a la Liguilla.

Chivas tendría decidido el futuro de Arturo Ortega

De acuerdo al periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alex Ramírez, la directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara le habría informado a Arturo Ortega y su cuerpo técnico que al finalizar la campaña serán reinstalados en su anterior trabajo que era al frente del Club Deportivo Tapatío, pero hay un tema muy importante que se deberá considerar.

Arturo Ortega tiene dos triunfos, un empate y una derrota. Foto: IMAGO7

“Al cuerpo técnico le han dicho, no sé que tan bueno sea o no, que una vez que termine su participación con el equipo en el Apertura 2024 hasta donde llegue, los van a reajustar, pero yo no sé también qué tanto puede hacer Pepe Meléndez con Tapatío y cómo le vas a hacer con su cuerpo técnico también”.

“Imagínate en un supuesto que el Tapatío salga campeón ¿y qué?, ¿regresamos como premio a Pepe Meléndez a las Sub-23 donde también ya fue campeón?’ o sea ¿qué hacer? A menos que fueran como el burro que tocó la flauta y fueran campeones (Arturo Ortega en Chivas), pero está muy complicado, ¿estamos de acuerdo?”.

Chivas busca técnico

Aunque el nombre de Matías Almeyda ha sonado muy fuerte para tener una segunda etapa en el Rebaño, la realidad es que todo esto se definirá hasta diciembre justo cuando el Pelado podría dejar el AEK de Atenas. Otros nombres que están en el radar son los del español Quique Setién y el del mexicano Gerardo Espinoza.