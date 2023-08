Chivas vs. América: ¿Cuánto cuestan y dónde comprar boletos para el Clásico de Leyendas?

Las Chivas de Guadalajara cuentan con elementos que por años se ganaron el respeto y cariño de la afición, razón suficiente por la que ahora realizan partidos de Leyendas por varios estados del país e incluso por Estados Unidos y será este 23 de septiembre cuando se enfrenten una vez más al acérrimo rival, el América.

En el Rebaño Sagrado hay varios elementos que se han encargado de darle alegrías a los seguidores que bien recuerdan de la época de los 90 y 2000, como lo son: Joel ‘Tiburón’ Sánchez, Gustavo Nápoles, Alejandro Vela, Carlos Salcido, Héctor Reynoso, Salvador Carmona, Jonny Magallón.

Al principio de la semana se dio a conocer una edición más del Clásico Nacional de Leyendas que se realizará con estrellas de ambas escuadras. El duelo se disputará en Cancún, en el estado de Quintana Roo, uno de los destinos más visitados por los turistas dentro y fuera de México.

Chivas vs. América: ¿Cuánto cuestan y dónde conseguir boletos para el Clásico de Leyendas?

El Clásico de Leyendas se realizará en el Estadio Andrés Quintana Roo y el precio de los boletos se ha dado a conocer. El más barato vale 350 pesos y el más caro 460 pesos en la sección Palco Oriente. Por el momento solo se pueden conseguir en las taquillas del inmueble, pero más adelante seguramente se pondrán al venta a través de algún sistema en línea.

460 pesos: Palco Oriente

450 pesos: Preferente Butaca

400 pesos: Preferente General

400 pesos: Preferente Oriente Butaca

400 pesos: Preferente Oriente General

370 pesos: Cabecera Sur

350 pesos: Cabecera Norte

Chivas vs. América: ¿Dónde ver EN VIVO el Clásico de Leyendas en Cancún?

Hasta el momento no se ha informado acerca de la transmisión de este importante compromiso de leyendas entre el Rebaño y las Águilas, al menos no fuera de Cancún, ya que seguramente en algún canal local será televisado, pero no para los demás estados del país. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.