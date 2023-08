Chivas vs. América: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional de Leyendas

Las Chivas de Guadalajara de Leyendas sostendrán un partido más frente al odiado rival como lo es América, dentro de la gira que hacen con jugadores emblemáticos de las décadas de los 90 y 2000 comandados por Joel el Tiburón Sánchez y Héctor Reynoso, por mencionar a algunos, en un duelo que tendrá como sede el estado de Quintana Roo.

Con regularidad los jugadores del Rebaño Sagrado que coincidieron en los 90 bajo el mando de Ricardo Ferretti, mantienen una relación amistosa que les ha permitido viajar a distintos estados, municipios e incluso hasta Estados Unidos para hacer recodar viejas glorias a los aficionados rojiblancos que no los pierden de vista.

En este ocasión las Chivas volverán a enfrentarse a las Águilas del pasado, con jugadores como Zague, Salvador Cabañas y en algunos duelos también se ha integrado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Para este compromiso de carácter amistoso y que casi siempre reúne a miles de seguidores en las gradas, la sede será Cancún.

Chivas vs. América: ¿Cuándo y a qué hora jugarán el Clásico de Leyendas?

El encuentro entre Guadalajara y América por una edición más del Clásico de Leyendas se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de septiembre a partir de las 19:30 horas, tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Andrés Quintana Roo del bello Puerto de Cancún.

Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Chivas vs. América: ¿Dónde ver EN VIVO el Clásico de Leyendas en Cancún?

Hasta el momento no se ha informado acerca de la transmisión de este importante compromiso de leyendas entre el Rebaño y las Águilas, al menos no fuera de Cancún, ya que seguramente en algún canal local será televisado, pero no para los demás estados del país. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.