Se confirmó el malestar de la afición de Chivas con la directiva y no es por refuerzos

En el Club Guadalajara ha habido un inicio de Torneo Apertura 2023 un tanto atípico no solo porque hace mucho no se daba un superliderato, pues desde que Matías Almeyda era el estratega de los rojiblancos no contaban con esa capacidad de convencer a propios y extraños, también porque se han presentado circunstancias como la realización de la Leagues Cup.

Aunque en el Rebaño Sagrado es un certamen que quisieran borrar de su memoria y también la de sus aficionados, quienes pensaban que podían llegar hasta las últimas instancias para encontrarse de alguna manera con Lionel Messi y el Inter de Miami, pero para infortunio del futbol mexicano la Gran Final la disputaron dos escuadras de la MLS.

Al regreso a la Liga MX después de estar fuera de actividad tres semanas, las Chivas tuvieron que ingeniárselas para no perder ritmo de juego y hasta el momento acumulan 13 unidades producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, por tal motivo el duelo del domingo contra Monterrey será la mejor oportunidad para de mostrar de qué están hechos para el resto de la campaña.

Se confirmó el verdadero malestar de la afición con la directiva de Chivas

Y es justamente el partido frente a Rayados el que no tiene muy contentos a los seguidores de Guadalajara por la serie de cambios que han sufrido en los días recientes, pues lo pasaron primero de sábado a domingo y después de las 19:00 a las 17:00 horas, situación que no cayó para nada bien entre los chivahermanos, quienes ahora deberán modificar hasta sus actividades familiares, ya que habrá doble jornada con el compromiso de la Femenil al mediodía ante Juárez.

“Eso es precisamente lo que reclamó la afición de Chivas, pues si de por sí la Liga MX se encuentra en un momento crítico en cuanto a la calidad de partidos, poca ilusión con la Selección Nacional, precios altos, pocas facilidades para seguir los juegos por televisión, y cuando quieren asistir a un partido al estadio les cambian los planes, pues claro que son comprensibles las rabietas y berrinches manifestados. De paso, pese a que se anunció con bombo y platillo que habrá doble cartelera porque ese domingo ya estaba programado el duelo de Chivas Femenil contra Bravas de Juárez, también les movieron el horario para jugarse a las 12:00 horas. En fin, la Liga MX deberá poner más atención en el aficionado que paga un boleto”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.