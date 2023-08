Cuando se dio a conocer la llegada de Veljko Paunović a las Chivas de Guadalajara las dudas no se hicieron esperar y los cuestionamientos sobre las decisiones de Amaury Vergara y Fernando Hierre como director deportivo, tampoco, pero el tiempo les dio la razón porque en seis meses llegaron a la Gran Final de la Liga MX.

Sin embargo, todavía hay algunos seguidores del Rebaño Sagrado y algunos integrantes de los medios de comunicación en México que no pierden la oportunidad para resaltar los errores del timonel serbio antes de priorizar lo que ha hecho bien, como la derrota frente a Santos Laguna, olvidando que es el superlíder del Apertura 2023.

En este sentido, varios comunicadores consideran que tarde o temprano Paunovic va a dejar de dar resultados en Chivas porque su estilo de juego está basado en la dinámica y no cuenta con un centro delantero que logre ser esa solución en los momentos importantes, lo cual le abriría las puertas para marcharse de la Perla Tapatía.

¿Corres peligro Paunovic en Chivas?

Pero en la realidad no hay ningún argumento para pensar en que Pauno corra peligro en su cargo como técnico de Guadalajara, ya que es la carta fuerte de Fernando Hierro y cuenta con todo su respaldo, aún cuando en la presente campaña la situación no fuera como se espera y no pudieran llegar nuevamente a una Final.

El trabajo del europeo está a la vista y también Amaury Vergara está satisfecho con lo que ha visto del Rebaño. Por lo cual la labor del estratega continuará por al menos los siguientes dos torneos pensando en cumplir con la misión más importante que es ser campeón de la Liga MX y hacer un papel destacado en la Liga de Campeones de la Concacaf del siguiente año.