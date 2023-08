El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic ha estado metido en la lista “negra” de la Comisión de Arbitraje luego de su comportamiento en el partido contra Juárez donde el equipo rojiblanco se vio afectado por un penalti inexistente sobre Avilés Hurtado que significó el gol del empate, con el cual rompieron la racha perfecta de su equipo.

Al finalizar el duelo de la Jornada 4, el timonel del Rebaño Sagrado no se quedó callado sobre la actuación del árbitro Fernando Hernández a pesar que dentro del partido ya se había ganado la tarjeta amarilla porque le pidió que fuera a ver dicha jugada al VAR, pero el nazareno se negó y el enojo del estratega serbio se fue incrementando.

En este sentido, la Comisión Disciplinaria multó a Paunovic por expresar su enfado y esto impidió que volviera a hablar del tema, pues tras el compromiso del martes pasado contra Xolos de Tijuana, más allá de haber ganado los tres puntos, reconoció que debería haber mayor apertura para exponer los puntos de vista sobre el trabajo de los jueces, lo hizo de una forma mesurada sin caer en polémicas.

Se confirmó la decisión de Paunovic en el banquillo

Al respecto, el timonel de Guadalajara manifestó que no se va a poner a regalar dinero porque la sanción que le impusieron va desde los 70 mil hasta los 140 mil pesos, una cifra nada despreciable y la cual terminó por sorprender Pauno, quien afirmó que cuando le sobre el dinero preferiría donarlo a alguna buena causa, antes que pagar este tipo de multas, por lo cual confirmó que evitará cualquier situación que lo comprometa frente a los hombres de negro.

“Ya de plano el pastor serbio reconoció que no le pareció bien esa sanción que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria. Así que ni le rasquen, porque ya dijo que ahora no hablará más de los ex hombres de negro porque dinero no le sobra, y cuando le sobra, le gusta hacer donativos, así que espera que ese dinero que recaudan de las multas sean para una buena causa”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.