El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović no quiso entrar en mayores detalles acerca de los abucheos que recibió el volante Víctor Guzmán cuando salió de cambio en la segunda para para darle ingreso al juvenil Yael Padilla en la victoria sobre Tijuana 1-0, por el contrario, consideró que la prensa mexicana exagera ese tipo de temas.

En la conferencia de prensa postpartido en la cancha del Estadio Akron, el entrenador del Rebaño Sagrado fue muy claro en sus apreciaciones llamando “dramáticos” a los medios de comunicación por el hecho de preguntar su postura respecto a la situación que vive el Pocho Guzmán, quien ha venido a menos en su funcionamiento y la afición no se lo ha perdonado.

En este sentido, pidió mayor apoyo para un jugador que ha atravesado por momentos complicados, no tanto deportivos, sino emocionales por haber perdido la Final, dejando entrever que aún no se ha recuperado del golpe que significó caer con los Tigres de la UANL en mayo pasado.

Paunovic llama ‘dramática’ a la prensa mexicana

“Es normal, que después de la final del torneo pasado, necesita un poco de tiempo. Que la gente tenga paciencia. Nosotros se la proporcionamos. Estamos 100 por cientos seguros de que va a encontrar su mejor forma. Nuestro equipo es el que está en proceso de crecimiento y de encontrar su mejor versión. Ahí es dónde digo que lo tenemos”, comentó Paunovic después de vencer a Tirana 1-0.

“Yo creo que aquí a ustedes (prensa) les gusta dramatizar muchísimo. No le doy importancia y tampoco creo que el Pocho merece estar abucheado. Fue el mejor del partido Por favor apoyo al Pocho y a todo el equipo. Él está haciendo el mejor esfuerzo para encotrnar Por favor no me toquen a nadie que se lo merece”.