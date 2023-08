Guadalajara se impuso a los Xolos de Tijuana la noche del martes y ya está entrenando en las instalaciones de Verde Valle para preparar el compromiso del siguiente sábado cuando visitaran a Santos Laguna en Torreón, por lo cual te presentamos las mejores noticias de hoy en Rebaño Pasión.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador, Veljko Paunovic, trabajó desde este miércoles. Los rojiblancos afinan los detalles que no le agradaron al serbio de cara a un importante encuentro en la Comarca Lagunera en su tercer partido fuera de casa.

Chivas derrota a los Xolos

Los rojiblancos no pudieron aprovechar todas sus oportunidades para tomar una mayor ventaja sobre Tijuana, pero en la segunda mitad una estupenda jugada de Roberto Alvarado fue suficiente para conseguir el triunfo 1-0, aunque un gol de Antonio Briseño fue anulado por una supuesta falta en su remate con la cabeza. No obstante, Chivas está en la cima con 13 unidades e invicto.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

Se confirmó lo que pide Yael Padilla

La gran noticia para el técnico Veljko Paunović es que el juvenil de 17 años, Yael Padilla sigue mostrando una gran hambre cada que entra a la cancha, pues se notó desde que tocaba el balón la dosis de peligro que imprimía pisando el área, por tal motivo lo único que este jovencito desea es tener más minutos, ya que ayer que ingresó en la recta final del encuentro estuvo cerca de marcar su tercer gol de la campaña.

Foto: Especial

Paunovic no puede detener a Brizuela

El entrenador de Guadalajara aseguró que Isaac Brizuela simplemente está buscando mejorar su rendimiento para ser tomado en cuenta en el futuro, por lo que descartó que no entre en sus planes, sin embargo, afirmó que tampoco podría detener al Cone en caso de que se quisiera ir: “Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.