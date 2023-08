Chivas de Guadalajara arrancó esta semana con los trabajos en Verde Valle, para recibir a Monterrey. En un partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja este lunes en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a los Rayados en el Estadio Akron. Un partido en que los tapatíos requieren del triunfo para seguir en la zona alta de la tabla de posiciones del Apertura 2023.

Se confirmó lo que preocupa de Alexis Vega

El atacante de las Chivas es un hecho que no vive su mejor momento y por ello el estratega Veljko Paunovic tiene la complicada misión de llevarlo poco a poco con la idea de que recupere su mejor estado futbolístico, porque físicamente difícilmente volverá a estar al 100%. Por lo cual la nueva preocupación de Pauno no son las lesiones ni la expulsión que recibió el Gru ante Santos, sino saber en qué momento volverá a jugar los 90 minutos de un partido, lo cual no ha ocurrido en todo el torneo.

Foto: Imago7/ Ramón Balandrán

Guti empieza a sentir la presión en Chivas

El mediocampista Erick Gutiérrez sigue por debajo de lo que se esperaba después de haber tenido pocas semanas de preparación para el Apertura 2023, pero es una realidad que ha tenido muchos problemas para ponerse a punto físicamente, con todo y que el estratega rojiblanco lo ha puesto de titular en varios duelos y el propio Guti sabe que los aficionados le van a empezar a exigir mucho más en los siguientes duelos.

Foto: Chivas

¿Corre peligro Paunovic en Guadalajara?

Aunque la mayoría de los aficionados en Chivas están contentos con el trabajo que ha desempeñado el timonel serbio, hay algunos que siguen teniendo dudas y muchos medios de comunicación en México desatan las versiones de que en algún momento podría estar en riesgo su puesto como técnico del Rebaño, pero la realidad es que Fernando Hierro nunca ha tenido en mente cambiar de entrenador y mucho menos después de haber llegado a una Final y ser los superlíderes del Apertura 2023.