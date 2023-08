Para nadie es un secreto que el dueño del Club Guadalajara, Amaury Vergara siente gran afición por el cine, incluso su padre fue productor de algunas películas muy afamadas como “Y tu mamá también”, donde actuaron Gael García Bernal y Diego Luna, por tal motivo el presidente de los rojiblancos reconoció que cumplirá uno de sus sueños fuera del futbol.

Las críticas en el pasado para el propietario del Rebaño Sagrado se debieron a que, para muchos, no sabe de futbol, no obstante, ha tomado decisiones controversiales que han arrojado pobres resultados deportivos, pero desde la llegada de Fernando Hierro la balanza se ha inclinado a su favor porque hace unos meses los tapatíos llegaron a la Gran Final.

Por tal motivo lo que pretende el hijo de Jorge Vergara es llenar las vitrinas de títulos de Chivas antes de cumplir su sueño de integrarse de lleno al mundo de la cinematografía, así lo dejó entrever en un summit de negocios: “Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados: ‘De cine no sabes nada’”.

Se confirmó cuando se irá Amaury Vergara de Chivas

“Bueno, en fin, esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado: ‘oye, sabemos que te gusta el futbol, eres un empresario exitoso, pues no te interesaría ayudarme a hacer mi película’. Entonces estoy apoyando tres películas padrísimas. Después de muchos campeonatos en Chivas, me tomaré unos meses para dirigir una película”, fue parte de lo que explicó el también dueño de Omnilife.

Vergara también enfatizó que las críticas a las que ha sido sometido lo han convertido en un empresario más preparado que busca enriquecerse en todos los ámbitos de negocio: “Ustedes saben parte del futbol, esa empresa que tiene impacto con las personas y tiene mucha responsabilidad. He crecido mucho en estos años. Me han cuestionado sobre mi capacidad de liderazgo, y que bueno, eso me ha empujado. Qué bueno que no estoy listo como la gente me hace percibir porque eso me hace seguir preparándome. Me gusta rodearme de gente que sepa más que yo. Yo me formé como productor de cine y caí en algo que no tiene mucho que ver”.