En el Club Guadalajara poco a poco surgen más dudas sobre Alexis Vega, porque no solo su estado físico es tema de preocupación, pues ahora con la tarjeta roja que vio en el partido frente a Santos Laguna el entrenador Veljko Paunović tiene mucho qué pensar respecto al futuro del futbolista mejor pagado en la historia del conjunto rojiblanco.

Las lesiones se han encargado de mermar las rodillas del goleador, quien no vive su mejor momento como futbolista y eso es el reflejo del berrinche que realizó el sábado pasando cuando en una jugada que no representaba nada, se molestó con el silbante Óscar Mejía y lanzó el balón a manera de protesta, aún cuando ya tenía una tarjeta amarilla, por lo cual se fue a bañar temprano.

Pero no es la primera vez que Alexis Vega desparece en los momentos donde más lo necesita Chivas, una de las razones que más le han criticado los seguidores tapatíos que ya no lo ven como la solución a la ofensiva en la cual podían confiar cuando los partidos se pusieran más complicados, ya que en la Liguilla anterior quedó claro que el Gru no ha sido tan efectivo como se espera.

La verdadera preocupación de Paunovic con Alexis Vega

Desde que volvió Vega a la actividad a partir de la Leagues Cup, el cuerpo médico de Guadalajara lo tiene bajo la lupa con la intención de que no se vuelva a resentir de los problemas que lo aquejan, por lo cual el timonel serbio ahora piensa en su nueva problemática que no se remite a que el artillero vuelva a perder la cabeza y sea expulsado.

La razón que más tiene angustiado a Paunovic es en qué momento el Gru volverá a jugar los 90 minutos de un partido, porque la realidad es que no lo ha hecho para evitar que su lesión articular se agrave. El sábado anterior cuando parecía que completaría todo el duelo dentro de la cancha, se fue unos minutos antes por sus propios errores, es así que el técnico del Rebaño tiene mucho que pensar para cuando lo tenga disponible en el Apertura 2023 que podría ser para el Clásico Nacional de la Jornada 8.