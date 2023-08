Piden en Chivas que Alexis Vega no vaya al Tri y prefieren que Lozano llame a este jugador聽

El atacante del Club Guadalajara, Alexis Vega ha venido a menos en su rendimiento desde que volvi贸 de la Copa del Mundo de Qatar, tan es as铆 que sus esperanzas por ir a Europa se han visto disminuidas casi en un 100%, debido a que sus problemas f铆sicos se han convertido en su nuevo gran problema, as铆 como para el entrenador Veljko Paunovi膰.

No obstante, esto le ha valido a Vega que sea considerado por el anterior y el nuevo cuerpo t茅cnico de la Selecci贸n Mexicana como el 煤nico futbolista seguro del Reba帽o Sagrado y en esta primera lista de Jaime Lozano no fue la excepci贸n, pero los aficionados rojiblancos no est谩n tan convencidos de que verdaderamente lo merezca.

Y es que el Gru no est谩 en su mejor rendimiento y peor a煤n, ya no termina los partidos porque casi siempre es sustituido en el segundo tiempo, lo cual es parte de sus problemas articulares en las rodillas que le generan bastante dolor, raz贸n por la que el propio artillero de Chivas reconoci贸 que debe poner especial atenci贸n en su salud.

En Chivas piden que Vega no vaya al Tri; prefieren a Mozo y a Beltr谩n

El martes 29 de agosto el estratega del Tricolor, Jaime Lozano dio a conocer su primera lista de convocados para los partidos amistosos frente a Australia y Uzbekist谩n que se realizar谩n el 9 y el 12 de septiembre en la Fecha FIFA y Guadalajara es el equipo que m谩s elementos aporta con cuatro: Alexis Vega, Gilberto Sep煤lveda, Gilberto Orozco y Roberto Alvarado.

Al respecto, en la cuenta oficial de Twitter del Reba帽o publicaron la imagen con los cuatro rojiblancos a la Selecci贸n Mexicana, la cual desat贸 una serie de comentarios en contra de Vega, asegurando que no es momento de que sea llamado al Tri, pues consideran que no lo merece, mientras que Alan Mozo y Fernando Beltr谩n fueron los nombres que prefieren los chivahermanos para vestirse de verde en este proceso del Jimmy como timonel.

