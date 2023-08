Para la Fecha FIFA de la segunda semana de septiembre Jaime Lozano tendrá disponibles a todos los jugadores mexicanos para disputar los duelos amistosos frente a Australia y Uzbekistán que se realizarán los días 9 y el 12 respectivamente, en Estados Unidos, donde echará mano de varios elementos del Club Guadalajara.

El Rebaño Sagrado ha sido uno de los equipos más regulares del Torneo Apertura 2023 junto al Atlético de San Luis, club con el que comparten el liderato de la competencia, por ello el estratega Jaime Lozano sabe que puede confiar en los futbolistas rojiblancos, pues a muchos de ellos ya los conoce desde su proceso como estratega del Tri Sub-23 en los pasados Juegos Olímpicos.

De los jugadores de Chivas, solo se he descartado a Víctor Guzmán para volver a la Selección Mexicana, no obstante, hay varios que están en el radar del cuerpo técnico del Tri pensando en el futuro inmediato y la buena noticia es que algunos que no fueron considerados por Gerardo Martino ahora tendrán la oportunidad de mostrarse.

Jugadores de Chivas que serán llamado al Tricolor

En esta primera lista del Jimmy ya como técnico nacional ratificado para el proceso rumbo al Mundial del 2030, el periodista David Medrano explicó en su página de Facebook que hay al menos cinco jugadores de Guadalajara en mente para ser considerados para los juegos ante Australia y Uzbekistán, siendo Fernando Beltrán y Roberto Alvarado los que parecen más seguros. Aunque podrían ser más si se toma en cuenta a Alan Mozo y al Chiquete Orozco.

Alexis Vega

Fernando Beltrán

Roberto Alvarado

Gilberto Sepúlveda

Giberto Orozco Chiquete

Alan Mozo